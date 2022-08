Diretta/ Juventus Sassuolo streaming video: bianconeri sotto osservazione (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO: OSPITI IN CRISI, PARTITA IN DISCESA PER LA JUVE…

Juventus Sassuolo, in diretta lunedì 15 agosto 2022 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A. Bianconeri sotto osservazione dopo un precampionato ricco di novità, ma che ha portato anche dure sconfitte come quella subita contro l’Atletico Madrid. Out Pogba, ci sarà tempo per vedere all’opera Filip Kostic, con Angel Di Maria che dovrebbe essere l’unico nuovo acquisto lanciato dal 1′ tra i bianconeri che dovranno vivere un campionato per tornare competitivi per lo Scudetto dopo due stagioni opache.

Il Sassuolo a sua volta è reduce dal boccone amaro della sconfitta contro il Modena in Coppa Italia, ko acuito dal fatto che si tratta pur sempre di un derby. Nella scorsa stagione nel match datato 27 ottobre 2021 il Sassuolo si è preso una vittoria importante contro i bianconeri all’Allianz Stadium, successo che lanciò Alessio Dionisi esordiente come tecnico in Serie A. La Juventus ha vinto 3-1 il 10 gennaio 2021 la precedente sfida di campionato contro i neroverdi.

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sassuolo non sarà una di quelle che per questa 1^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Lazio Verona sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Juventus Sassuolo, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Raspadori, Ceide.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











