DIRETTA JUVENTUS TORINO/ Streaming video tv: derby a senso unico di recente (Serie A, 7 ottobre 2023)

DIRETTA JUVENTUS TORINO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Juventus Torino presenta il derby della Mole. Quest’oggi una delle più importanti rivalità in Serie A. Prima dell’inizio della sfida analizzeremo gli ultimi 10 incontri giocati. In questi 10 match, il 70% di essi è stato vinto dalla Juventus; tre i risultati di pareggio e nessuna vittoria per il Torino. Questi 10 incontri sono stati giocati tra il 2018 e il 2023. Nel 2018 la Juventus ha avuto la meglio grazie al gol realizzato dal dischetto da Cristiano Ronaldo. Nella sfida valevole per la gara di ritorno ancora il portoghese a pareggiare i conti dopo il gol iniziale firmato da Lukic. Nel 2019 altro successo Juventus e vittoria roboante per 4-1 nel 2020: Dybala, Cuadrado, Ronaldo e un autogol di Djidji per i bianconeri, nonostante la super prestazione offerta dal portiere Salvatore Sirigu.

Vittoria Juventus con il risultato di 2-1 e grande pareggio nell’aprile del 2021. Per il Torino due volte a segno Antonio Sanabria, che colpirà anche dopo, Chiesa e Ronaldo per la formazione bianconera. Gli ultimi quattro incontri sono terminati con tre successi per la Juventus e un pareggio. 0-1 nel 2021 deciso da Locatelli; pareggio nel 2022 per 1-1 quindi De Ligt e Belotti. Sempre nello stesso anno vittoria di misura della Juventus firmata da Vlahovic, fino all’ultima sfida tra queste due formazioni terminata 4-2. Per il Torino gol di Sanabria, al terzo centro, e Karamoh. Per i bianconeri Rabiot, Danilo, Bremer e Cuadrado. (Marco Genduso)

JUVENTUS TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Juventus Torino si potrà vedere solamente su DAZN attraverso l’abbonamento al servizio streaming che detiene tutti i match di Serie A. Come l’anno scorso solamente tre gare su dieci saranno visibili anche su Sky e la diretta Juventus Torino non fa parte di quel trio di partite dunque sarà in esclusiva su DAZN.

La diretta streaming Juventus Torino sarà offerto naturalmente da DAZN attraverso qualsiasi dispositivo mobile quale telefono, computer, tablet e console di gioco. Inoltre, se la vostra televisione è una Smart TV basterà accedere dall’app.

DERBY SIA!

La diretta Juventus Torino, in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:00, racconta del derby della Mole numero 207 tra le gare ufficiali. I bianconeri si trovano in un momento altalenante come dimostrando gli ultimi tre risultati ovvero la sconfitta per 4-2 contro il Sassuolo, la vittoria di misura col Lecce e infine il più recente pareggio a reti bianche contro l’Atalanta di Gasperini. Insomma un passo falso e mezzo su tre che ha fatto perdere terreno alla Juventus rispetto alla testa della classifica, ora distante quattro lunghezze.

Il Torino non sta di certo passando un momento migliore dato che il successo manca dal 18 settembre contro la Salernitana. Da quel momento sono arrivati due pareggi contro Roma e Verona più la sconfitta con la Lazio che hanno rallentato la corsa dei granata che attualmente si trovano al decimo posto in coabitazione con la folta concorrenza di Frosinone, Sassuolo e Monza.

JUVENTUS TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Juventus Torino vede i bianconeri schierarsi col 3-5-2. In porta Szczesny, difesa a tre con Gatti, l’ex Bremer e Danilo titolari. A centrocampo McKennie e Cambiaso, in vantaggio su Weah, giocheranno larghi mentre nella zona nevralgica troviamo Fagioli, Locatelli e Rabiot. Davanti emergenza piena con le assenze di Vlahovic e Chiesa. Dunque Kean condividerà il reparto con uno tra Yldiz e Milik con attualmente favorito il giovane talento bianconero.

Risposta granata col 3-4-2-1, ma anche qui i dubbi non mancano. Milinkovic-Savic tra i pali e subito ballottaggi poco più avanti con l’incognita Sazonov, uscito infortunato col Verona e che ora si trova in forse con l’adattato Tameze al suo posto dato che anche Buongiorno non ce la fa. Per il resto pochi interrogativi sulla presenza di Schuurs e Rodriguez. A centrocampo Bellanova, Ricci, Ilic e Lazaro mentre come trequartista torna Vlasic con uno tra Karamoh e Sanabria in vantaggio, attualmente il primo. In attacco un solo nome ovvero Duvan Zapata.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Yldiz, Kean.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Karamoh; Zapata.

JUVENTUS TORINO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus Torino danno per favorita la squadra bianconera a 1.95. Il segno X è dato a 3.30 mentre il 2 fisso in favore dei granata è a 4.33. Ci si aspetta un derby senza troppi fuochi d’artificio come testimonia la quota di 2.40 circa l’Over 2.5 contro l’1.53 del segno opposto e il Goal a 2.10 rispetto all’1.66 del No Gol.











