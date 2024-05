DIRETTA JUVENTUS U23 CARRARESE/ Video streaming tv: dominio marmifero in passato (21 maggio 2024, Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 CARRARESE: I TESTA A TESTA

Evidentemente è piuttosto breve la storia che ci accompagna verso la diretta di Juventus U23 Carrarese, però ci sono comunque episodi già molto interessanti tra gli otto precedenti. Innanzitutto, annotiamo che la Carrarese domina grazie a cinque vittorie, mentre poi c’è un pareggio e le vittorie della Juventus U23 sono due. Curiosamente, l’unico pareggio risale all’unico precedete in fase playoff: 2-2 a Carrara nella sfida secca dei quarti di finale il 13 luglio 2020, nell’edizione che fu rivista a causa della pandemia di Coronavirus.

Infine, sono naturalmente significativi i due precedenti di questo campionato di Serie C 2023-2024 nel girone B e allora possiamo segnalare che la Carrarese ha dominato grazie a un doppio successo per 1-0, sia nella partita d’andata giocata in casa bianconera il 12 novembre 2023 sia nel ritorno, naturalmente disputato in Toscana il 16 marzo scorso. Insomma, i numeri “votano” per la Carrarese, mentre la Juventus U23 avrà il compito di provare a ribaltare la situazione proprio nel momento più significativo della stagione. Ci riuscirà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS U23 CARRARESE STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà disponibile sui canali di Sky la diretta Juventus U23 Carrarese con la possibilità di seguire la partita anche in streaming su NOW TV e Sky GO. Per vivere i playoff di Serie C sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale dove racconteremo le azioni salienti della partita.

JUVENTUS U23 CARRARESE: DECIDERANNO I PARTICOLARI…

Scendono in campo le squadre di Serie C per affrontare l’andata dei quarti di finale con la diretta Juventus U23 Carrarese. La partita si giocherà martedì 21 maggio 2024 dalle ore 20.30 al Moccagatta di Alessandria per un match che può decidere una stagione.

I bianconeri arrivano dalla vittoria nel turno precedente contro la Casertana dove sono riusciti a rimontare una sconfitta nella gara d’andata. La Carrarese, invece, ha superato il Perugia vincendo la gara d’andata e perdendo quella di ritorno e si presenta ad una sfida molto complicata da gestire.

JUVENTUS U23 CARRARESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Massimo Brambilla si preparare ad affrontare la Carrarese con una difesa a tre formata da Savona, Stramaccioni e Muharemovic davanti a Daffara. Guerra e Rouhi completano gli esterni con Hasa e Damiani in mediana a sostegno di Sekulov e Mbangula. La punta dell’attacco bianconero è Leonardo Cerri che rimane in vantaggio ma in ballottaggio con Da Graca.

Modulo quasi speculare quello presentato da Calabro che è pronto a schierare la coppia offensiva formata da Finotto e Panico. Sulla trequarti agirà Palmieri davanti a Zuelli e Schiavi con Della Latta che cerca spazio. Zanon e Cicconi agiranno sugli esterni a sostegno di Coppolaro, Illanes e Di Gennaro davanti a Bleve.

JUVENTUS U23 CARRARESE, LE QUOTE

Analizziamo la diretta Juventus U23 Carrarese approfondendo anche il discorso riguardante le quote del match proposte da Sisal. L’1 per i padroni di casa è dato a 2,50 contro il 2,90 in favore degli ospiti. Il segno X per il pareggio sale e arriva fino a 3,00.

