DIRETTA/ Juventus U23 Lecco video streaming tv: si gioca oggi per la quarta volta

DIRETTA JUVENTUS U23 LECCO: I TESTA A TESTA

La diretta di Juventus U23 Lecco ci offrirà una partita logicamente di scarsa tradizione – la seconda squadra della Juventus è stata creata solamente pochi anni fa – ma che nei campionati più recenti è diventata quasi un classico per il giorno A di Serie C. Il pareggio per 1-1 a Lecco di mercoledì 23 ottobre 2019 è stata la prima volta assoluta fra i lombardi e la Juventus U23, è da notare che poi la partita di ritorno non fu disputata a causa della cancellazione dovuta alla pandemia di Coronavirus.

Si passa così già allo scorso campionato 2020-2021, quando la partita d’andata fu in casa dei bianconeri il 1° novembre 2020 e anche in quel caso terminò con un pareggio per 1-1. L’equilibrio nei confronti tra Juventus U23 e Lecco tuttavia è stato spezzato in maniera fragorosa al ritorno, perché domenica 28 febbraio scorso ci fu il successo casalingo per 4-0 del Lecco, che travolge così i giovani bianconeri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS U23 LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Juventus U23 Lecco di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

JUVENTUS U23 LECCO: PER LA JUVE SFIDA COMPLICATA…

Juventus U23 Lecco, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Bianconeri in affanno nelle ultime partite, soprattutto sono reduci da due sconfitte consecutive contro la capolista Sudtirol, la prima domenica scorsa in campionato, la seconda mercoledì in Coppa Italia. Cinque partite ufficiali senza vincere e la Juventus U23 al momento divide il nono posto con il Fiorenzuola.

Il Lecco è avanti di due lunghezze, dividendo il settimo posto a quota 17 con l’Albinoleffe. Anche il Lecco però dopo il successo del 9 ottobre scorso contro il Padova non ha più vinto, dovendosi accontentare di due sconfitte e due pareggi, l’ultimo in casa contro la Virtus Verona. Al primo novembre 2020 risale l’ultimo match disputato tra le due squadre in casa della Juventus U23, 1-1 il risultato finale con un botta e risposta nei primi 18′ tra Capogna e Fagioli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 LECCO

Le probabili formazioni di Juventus U23 Lecco, match che andrà in scena al Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Garofani, Leo, Poli, Riccio, Anzolin; Miretti, Leone, Sersanti; Sekulov, Soulè, Akè. Risponderà il Lecco allenata da Mauro Zironelli con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Enrici; Celjak, Masini, Kraja, Zambataro; Ganz, Iocolano, Mastroianni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Moccagatta di Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



