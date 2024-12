VIDEO JUVENTUS U23 TARANTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

la Juventus Next Gen torna alla vittoria battendo per 2 a 1 il Taranto. Nel primo tempo la strada verso il sucesso sembra mettersi subito in discesa per i giovani bianconeri riuscendo infatti a spezzare l’equilibrio subito al 10′ con il gol segnato da Semedo, il quale capitalizza l’assist consegnatogli dal collega Cudrig.

Video Giana Erminio Pergolettese (0-0)/ Gol e highlights: espulso Ferri! (Serie C, 1 dicembre 2024)

Passano i minuti e Guerra non sigla il raddoppio al 14′ qualche attimo prima che Zigoni fallisca una chance per ripristinare l’equilibrio con i rossoblu al quarto d’ora. E’ quindi Macca ad impensierire la retroguardia avversaria al 31′ ed al 33′ per poi infilarla con successo, approfittando di un rimpallo favorevole al 35′. Nel secondo tempo i pugliesi cercano di rientrare in partita provando appunto quantomeno ad accorciare le distanze nonostante Matera centri la barriera su punizione al 64′ e Marong mandi il pallone in curva poi al 66′.

Video Vicenza Virtus Verona (3-0)/ Gol e highlights: vittoria dei biancorossi (Serie C, 1 dicembre 2024)

Nel finale la compagine di mister Cazzarò manca una doppia opportunità con il palo centrato da Matera e la parata di Daffara su Fabbro al 71′ oltre a ridurre vanamente il distacco con la rete siglata da Speranza, sul corner battuto da Mastromonaco, al 78′.

VIDEO JUVENTUS U23 TARANTO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS