Diretta/ Juventus U23 Novara (risultato 1-0) streaming video tv: vantaggio di Rafia!

DIRETTA JUVENTUS U23 NOVARA (RISULTATO 1-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Piemonte la partita tra Juventus Next Gen e Novara è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Brambilla cominciano alla grande la sfida riuscendo a passare in vantaggio al 7′ grazie alla rete messa a segno da Rafia con l’aiuto di Barbieri e Barrenechea. Intanto l’arbitro ha ammonito Carillo al 5′ tra i calciatori del Novara. Ecco le formazioni ufficiali: JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3) – Raina; Barbieri, Riccio, Poli, Turicchia; Sersanti, Barrenechea, Iocolano; Compagnon, Pecorino, Rafia. A disp.: Zaffara, Stramaccioni, Muharemovic, Sekulov, Da Graca, Cudrig, Mulazzi, Verduci, Bonetti, Lipari, Ntenda, Palumbo, Besaggio. All.: Brambilla. NOVARA (4-3-3) – Desjardins; Ciancio, Bertoncini, Carillo, Urso; Masini, Ranieri, Marginean; Gonzalez, Tavernello, Bortolussi. A disp.: Pissardo, Menegaldo, Di Munno, Bonaccorsi, Rocca, Peli, Galuppini, Khailoti, Diop, Buric, Benalouane, Calcagni, Da Silva. All.: Cevoli. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

JUVENTUS U23 NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Novara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SI GIOCA!

Sono sei i precedenti della diretta di Juventus U23 Novara, il bilancio è in perfetta parità: una vittoria per i giovani bianconeri della seconda squadra della Juventus, ben quattro pareggi e un successo degli azzurri. Tutte le gare sono state disputate in Serie C, ovviamente, e la prima risale al 30 settembre 2018: reti di Cacia per il Novara e Bunino per la Juventus Under 23. Stesso risultato nella gara di ritorno, questa volta a segno Kastanos per la Juventus U23 e ancora Cacia per il Novara.

Nella stagione 2019-2020 bilancio favorevole al Novara: 2-0 all’andata e pareggio pirotecnico per 2-2 al ritorno. Nella stagione 2020-2021, invece, sorride la giovane-Vecchia Signora con un pareggio e una vittoria. Risultato di 1-1 all’andata con reti di Marques per la Juventus U23 e Lanini per il Novara e risultato di 2-1 al ritorno con segnature firmate da Brighenti e Ake per la Juventus U23, Zunno invece per il Novara. (Aggiornamento di MB)

JUVENTUS U23 NOVARA: DERBY PIEMONTESE!

Juventus U23 Novara, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie C. Azzurri a caccia della vetta nel girone A, a un periodo di flessione che aveva fatto perdere il primo posto al Novara è seguita una reazione con la vittoria esterna contro il Padova e quella interna contro il Sangiuliano City, successi valsi il rilancio verso l’alta classifica.

La Juventus U23 resta impelagata nei bassifondi della classifica, al momento una lunghezza sopra la zona play out. Alla vittoria interna contro la Triestina è seguito un pareggio sul campo dell’Albinoleffe, con i giovani bianconeri che stanno comunque lanciando segnali di ripresa. Il 3 marzo 2021 la Juventus U23 ha vinto 2-1 l’ultimo precedente interno contro il Novara che non ha mai vinto in casa della squadra B bianconera.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Novara, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Garofani; Muharemovic, Stramaccioni, Nzouango; Mulazzi, Sersanti, Barrenchea, Iocolano, Turicchia; Cudrig, Da Graca. Risponderà il Novara allenato da Roberto Cevoli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Desjardins; Ciancio, Bertoncini, Carillo, Urso; Masini, Ranieri, Rocca; Galuppini, Gonzalez; Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus U23 Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











