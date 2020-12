Diretta/ Juventus U23 Pro Patria (Serie C) streaming video e tv: puntando ai play off

DIRETTA JUVENTUS U23 PRO PATRIA: BIANCONERI FAVORITI

Juventus U23 Pro Patria, in diretta dallo stadio Moccagatta di Alessandria, in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Entrambe le squadre non fanno mistero di puntare ai play off in questa stagione, anzi dopo gli ultimi risultati i giovani bianconeri hanno dato l’impressione di poter sperare in qualcosa di più. L’ultimo recupero vinto in casa della Pergolettese ha permesso alla Juventus U23 si riscattare la sconfitta di domenica scorsa ad Olbia, rilanciandosi al sesto posto in classifica. Resta comunque in zona play off, al nono posto diviso con l’Albinoleffe, anche la Pro Patria che dopo la vittoria di Pontedera non è andata però oltre il pari a reti bianche nell’ultimo match interno contro il Grosseto. Dopo la doppia sconfitta contro Albinoleffe e Como i bustocchi sembrano comunque aver ritrovato un passo convincente in campionato.

DIRETTA JUVENTUS U23 PRO PATRIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Pro Patria sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PRO PATRIA

Le probabili formazioni di Juventus U23 Pro Patria, sfida che andrà in scena presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Lamberto Zauli con un 3-4-2-1: Nicchi; Delli Carri, Alcibiade, Capellini; Di Pardo, Peeters, Ranochia, Wesley; Fagioli, Del Sole; Petrelli. Gli ospiti guidati in panchina da Ivan Javorcic schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Greco, Lombardoni, Boffelli, Gatti; Spizzichino, Bertoni, Galli, Fietta, Pizzul; Latte Lath, Kolaj.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Juventus U23 e Pro Patria queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.00, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.60.



