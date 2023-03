Diretta/ Juventus U23 Pro Patria streaming video tv: per i play off (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 PRO PATRIA: JUVE FAVORITA!

Juventus U23 Pro Patria, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie C. Squadre agganciate al treno dal nono al dodicesimo posto, a quota 44 punti e al confine della zona play off. Nel turno infrasettimanale Juventus U23 vincente nel derby piemontese contro la Pro Vercelli, successo che ha permesso di ravvivare i sogni di post season ai giovani bianconeri.

La Pro Patria ha raggiunto quota 44 punti scuotendosi dopo una lunga crisi e 4 sconfitte consecutive, tornando a muovere la classifica grazie al pareggio in casa contro il Novara. Nel match d’andata Juventus U23 è stata corsara a Busto Arsizio vincendo di misura, giovani bianconeri vincenti sempre per 1-0 anche nell’ultimo precedente interno disputato contro la Pro Patria, datato 23 febbraio 2022.

JUVENTUS U23 PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Pro Patria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Juventus U23 Pro Patria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Pro Patria, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daffara, Savona, Poli, Stramaccioni; Mulazzi, Besaggio, Bonetti, Sersanti, Turicchia; Cerri, Sekulov. Risponderà la Pro Patria allenata da Jorge Vargas con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Del Favero, Sportelli, Boffelli, Molinari; Vezzoni, Ferri, Nicco, Fietta, Perotti; Pitou, Castelli.

JUVENTUS U23 PRO PATRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus U23 Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











