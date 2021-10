Diretta/ Juventus U23 Seregno streaming video tv: lenta risalita (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 SEREGNO: RISULTATO NON SCONTATO…

Juventus U23 Seregno, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Lenta risalita per le due formazioni che stanno cercando di migliorare un rendimento di inizio stagione che non era stato particolarmente brillante. La Juventus U23 dopo due sconfitte consecutive è riuscita a rialzare la testa espugnando il campo del Mantova nell’ultima sfida disputata, grazie a una rete realizzata da Miretti nelle prime battute del secondo tempo.

Anche il Seregno neopromosso sta prendendo le misure con la categoria, portandosi più in alto in classifica e riuscendo a inanellare una serie di quattro risultati utili consecutivi. Dopo le vittorie contro Fiorenzuola e Pergolettese sono arrivati i pareggi contro Padova e Mantova, con i brianzoli che sono rimasti appaiati proprio alla Juventus U23 a quota 9 punti in classifica. Sicuramente un ruolino di marcia diverso rispetto all’avvio di campionato in cui il Seregno era riuscito ad ottenere un solo punto nelle prime quattro sfide di campionato.

DIRETTA JUVENTUS U23 SEREGNO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Seregno è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 SEREGNO

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Seregno, match che andrà in scena al Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Israel; Anzolin, Poli, Riccio; Barbieri, Sersanti, Compagnon, Zuelli, Akè; Soule, Sekulov. Risponderà il Seregno allenata da Alberto Mariani con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Fumagalli, Rossi, Borghese, Galeotafiore; Gemignani, Jimenez Castillo, Raggio Garibaldi, Valeau; SIgnorile; Cernigoi, Cocco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Moccagatta di Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Seregno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.



