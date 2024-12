DIRETTA JUVENTUS U23 TARANTO, DUE SQUADRE IN FONDO ALLA CLASSIFICA

La diretta Juventus U23 Taranto si terrà oggi, domenica 1 dicembre 2024, alle ore 17:30. Il ritorno in panchina di mister Brambilla sembra aver scosso almeno leggermente i giovani bianconeri, reduci infatti dal pareggio ottenuto contro la Turris nello scorso weekend. Tuttavia, il diciannovesimo posto ed i sette punti che servirebbero per uscire dalla zona retrocessione sembrano abbastanza complicati da ottenere nelle prossime gare.

DIRETTA/ Sassuolo Juventus Primavera (risultato finale 2-1): i neroverdi restano primi! (1 dicembre 2024)

Ancor più complicata pare invece essere la situazione degli ospiti, in ventesima posizione con tre punti senza dimenticare i dieci di penalizzazione inferti dalla Federazione. I rossoblu hanno dunque un disperato bisogno di tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive.

DIRETTA JUVENTUS U23 TARANTO STREAMING, VIDEO E TV

Gli juventini, i più appassionati, siamo certi che non vorranno perdersi neppure la Juve B, con la diretta Juventus U23 Taranto che potrà essere vista in chiaro grazie all’abbonamento di Now o Sky oppure collegando il televisore sul canale Sky Sport 251. Chiunque segua con costanza questi campionati sa bene che con le applicazioni di NOW TV e Sky Go si può assistere al match, da qualsiasi posto, in diretta streaming video.

DIRETTA/ Juventus U23 Turris (risultato finale 0-0): punto che serve a poco! (Serie C, 27 novembre 2024)

FORMAZIONI JUVENTUS U23 TARANTO

Ora dedichiamoci per un attimo all’analisi delle formazioni della diretta Juventus U23 Taranto, partita del girone C. L’allenatore della Juventus U23, Brambilla, dovrebbe ripartire da un assetto tattico 4-2-3-1 con Daffara a custodire i pali; Mulazzi, Pedro Felipe, F. Scaglia e Puczka a comporre la difesa a 4; a centrocampo Owusu e Palumbo; un trio fantasia Comenencia, Anghelè e Cudrig a supporto di Guerra.

Il tecnico Cazzarò del Taranto dovrebbe apportare alcune modifiche rispetto all’ultima apparizione col Benevento e modificare il modulo 3-5-2 con l’estremo difensore Del Favero; i centrali Shiba, De Santis e Marong; in mezzo Verde, Fiorani, Matera, Guarracino e Schirru; Garau e Zigoni a comporre il tandem d’attacco.

Diretta/ Crotone Juventus U23 (risultato finale 2-1): bianconeri ancora ko, inutile Guerra (24 novembre 2024)

JUVENTUS U23 TARANTO, LE QUOTE

Senza esagerare, mettiamo in conto di poterci togliere lo sfizio di una scommessa sulla diretta Juventus U23 Taranto, ma prima passiamoci bene in rassegna il pronostio e le quote di questa partita. Stando a Sisal, i giovani bianconeri sarebbero i favoriti per il successo in questa sfida dando infatti l’1 ad appena 1,75. I rossoblu avrebbero dunque meno chances di vittoria con il 2 fissato a 4.25 mentre rimane aperta la strada che potrebbe portare al pareggio, con l’x a 3.40. La pensa così pure Snai che per il pari offre invece 3.35.