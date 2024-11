DIRETTA JUVENTUS U23 TURRIS, ULTIMI POSTI

Una situazione di classifica veramente molto complicata per entrambe: la diretta Juventus U23 Turris racconta tanto delle difficoltà che stanno avendo le squadre, sia in campo che fuori per quanto riguarda i campani. La partita si giocherà mercoledì 27 novembre 2024 alle 15:00. I bianconeri avevano vinto la seconda giornata contro la Casertana, ma da quel 30 agosto non sono mai più riusciti a vincere in alcun modo: nove sconfitte e quattro pareggi. Al momento lo score è di due sconfitte consecutive con Foggia e Crotone.

La Turris invece deve combattere anche con 5 punti di penalizzazione decisi dalla federazione che naturalmente mettono ancora più in salita il già difficile compito di salvarsi. L’ultima gara è stata una sconfitta con il Foggia.

DOVE VEDERE IN TV LA DIRETTA JUVENTUS U23 TURRIS, STREAMING VIDEO

Come per tutte le altre gare di Serie C, anche la diretta Juventus U23 Turris in tv sarà visibile solo e unicamente su Sky. Per la diretta streaming sarà attiva la funzionalità Sky Go, scaricabile su tutti i dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 TURRIS

Ora è il momento delle probabili formazioni Juventus U23 Turris. La squadra piemontese scenderà in campo con l’assetto tattico 4-2-3-1 con Daffara in porta e la difesa composta da Murazzi, Felipe, Scaglia e Puczka. In mediana Faticanti e Owusu mentre sulla trequarti Curdi, Guerra e Anghele. Unica punta Da Graca.

La Turris risponde con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Marcone, protetto qualche metro più avanti da Castellano, Cocetta e Esempio. Agiranno da esterni Bolli e Nicolao mentre a centrocampo Scaccabarozzi e Parodi. Giannone e Nocerino supporteranno Ekuban.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS U23 TURRIS

La dettaglia analisi sulla sfida di oggi verrà chiusa dalle quote per le scommesse Juventus U23 Turris. I favoriti sulla carta sono i bianconeri a 2.05 contro il 2 fisso pro Turris a 3.60. Il segno X del pari è dato a tre volte la posta in palio.

Sul discorso reti, il Gol è a 1.95 con No Gol più basso a 1.70. L’Over 2.5 è offerto a 2.25 mentre l’Under alla stessa soglia è quotato 1.55.