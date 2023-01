Diretta/ Juventus U23 Vicenza, streaming video tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 VICENZA: VENETI FAVORITI!

Juventus U23 Vicenza, in diretta domenica 29 gennaio 2023 alle ore 12.30 presso lo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Punti importanti quelli in palio nel lunch match tra bianconeri e biancorossi, tra le formazioni più ambiziose del girone A.

Diretta/ Vicenza Albinoleffe (risultato finale 3-0) streaming: la chiude Begic

La Juventus U23 è tredicesima in classifica con 28 punti in classifica, frutto di sette vittorie, sette pareggi e nove sconfitte. Due pareggi di fila per i bianconeri, 1-1 contro il Padova e 1-1 contro il Renate. Il Vicenza, invece, è terzo con 41 punti, a -2 dal primo posto: fin qui dodici vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. I veneti arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 3-0 sull’Albinoleffe.

DIRETTA/ Juventus U23 Renate (risultato finale 1-1): le pantere non passano

JUVENTUS U23 VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Vicenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Juventus U23 Vicenza sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Foggia Juventus U23 (risultato finale 2-1): ai Satanelli il primo round

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 VICENZA

Qualche nodo da sciogliere per Brambilla e Modesto, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Vicenza. Partiamo dai bianconeri, in campo con il 3-5-2: Raina, Poli, Riccio, Huijsen, Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Besaggio, Ake, Sekulov, Da Graca. Passiamo adesso ai biancorossi, schierati con il 3-4-3: Confente, Ierardi, Bellich, Sandon, Valietti, Cavion, Ronaldo, Greco, Dalmonte, Ferrari, Rolfini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus U23 Vicenza vedono favorita la formazione ospite. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria della Juventus U23 è a 3,55, il pareggio è a 3,25, mentre il successo del Vicenza è a 2,00. Si profila una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5 a 2,05. Equilibrio perfetto tra Gol e No Gol, entrambi a 1,85.

© RIPRODUZIONE RISERVATA