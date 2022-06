Diretta Kazakhstan Azerbaijan/ Streaming video tv: quasi un derby (Nations League)

DIRETTA KAZAKHSTAN AZERBAIJAN: QUASI UN DERBY!

Kazakhstan Azerbaijan sarà diretta dall’arbitro ungherese Istvan Vad: l’appuntamento è alle ore 16:00 (italiane) di venerdì 3 giugno presso la Astana Arena, per la prima giornata nella Lega C di Nations League 2021-2022. Diciamolo subito: forse nessuna di queste due nazionali ha la reale possibilità di vincere il girone e volare nella categoria superiore del torneo, la presenza della Slovacchia scongiura decisamente questa ipotesi ma nei piani delle federazioni c’è comunque l’obiettivo di timbrare il secondo posto in classifica e fare qualche passo di crescita importante.

Potremmo definire la diretta di Kazakhstan Azerbaijan, oltre che come un derby tra due delle ex repubbliche sovietiche, come una partita tra due nazionali che cercano il loro posto al sole, consapevoli che probabilmente la gloria in senso stretto non arriverà mai ma che ci si potrà togliere qualche bella soddisfazione. Staremo a vedere, intanto mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni attese alla Astana Arena.

DIRETTA KAZAKHSTAN AZERBAIJAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Kazakhstan Azerbaijan non sarà garantita: alcune partite di Nations League vengono trasmesse sulla televisione satellitare ma il programma non è integrale, di conseguenza nessun appuntamento per Slovenia Svezia che non godrà nemmeno di una diretta streaming video di Kazakhstan Azerbaijan. Per avere le informazioni utili sul match potrete comunque consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) ed eventualmente gli account collegati sui social network, in particolare le pagine di Facebook e Twitter, e magari anche quelle delle rispettive federazioni che spesso le offrono anche in lingua inglese.

PROBABILI FORMAZIONI KAZAKHSTAN AZERBAIJAN

Magomed Adiev, nuovo CT dei padroni di casa, pensa per la diretta Kazakhstan Azerbaijan di confermare il 3-4-1-2: difficile ipotizzare la formazione titolare ma possiamo citare Shatskiy in porta con una difesa che davanti a lui sarà composta da Marochkin, Maily e Alip. I due terzini che alzano la loro posizione a centrocampo saranno Bystrov e Suyumbaev; Vasiljev e Kuat invece saranno incaricati di presidiare la zona mediana, il trequartista dovrebbe essere Tagybergen mentre a formare l’assetto offensivo penseranno Zaynutdinov e Aymbetov, favoriti su Zhaksylykov.

Come noto il CT dell’Azerbaijan è il nostro Gianni De Biasi: per lui modulo 3-5-2 con Salahly, Haghvedi e Mustafazada a proteggere il portiere Agayev, poi in mezzo al campo dovremmo vedere Mahmudov e Diniyev (o Richard) a proteggere la regia di Eddy Silvestre, che farà da punto di riferimento ideale per tutta la squadra. Sulle corsie laterali sono pronti a spingere Medvedev a destra e Bayramov a sinistra; davanti ecco invece Nazarov e Dadashov.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere il pronostico stabilito dall’agenzia Snai sulla diretta Kazakhstan Azerbaijan, partita valida per la prima giornata di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,55 volte quanto messo sul piatto; il segno X a regolare l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte la vostra giocata, infine il segno 2 (sul quale dovrete puntare per il successo degli ospiti) con questo bookmaker ha un valore equivalente a 2,90 volte l’importo che avrete scelto di investire.

