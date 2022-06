DIRETTA/ Kazakhstan Slovacchia video streaming tv: il colpo kazako all’andata

DIRETTA KAZAKHSTAN SLOVACCHIA: I TESTA A TESTA

Non c’è molto da dire in avvicinamento alla diretta di Kazakhstan Slovacchia dal punto di vista storico, dal momento che l’unico precedente di questa partita è quello relativo alla partita d’andata della attuale edizione della Nations League, giocata appena una settimana fa naturalmente a campi invertiti. Il Kazakhstan aveva fatto il colpaccio espugnando a sorpresa il campo dello stadio di Trnava grazie al gol segnato al 26’ minuto da Aslan Darabaev su assist di Elkhan Astanov lunedì scorso e ora è primo davanti alla Slovacchia proprio grazie a quella vittoria.

Per dire qualcosa di più su questo testa a testa quasi inesistente a livello storico fra le due squadre, possiamo fare allora un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori in questo giro di convocazioni per le partite di giugno della Nations League, secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt. Siamo al valore di 14,53 milioni di euro complessivi per la rosa del Kazakhstan, mentre per la Slovacchia siamo a 132,65 milioni complessivi, ma all’andata ciò non era servito… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA KAZAKHSTAN SLOVACCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Kazakhstan Slovacchia sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

KAZAKHSTAN SLOVACCHIA: OSPITI FAVORITI!

Kazakhstan Slovacchia, in diretta lunedì 13 giugno 2022 alle ore 16.00 presso l’Astana Arena di Nur-Sultan sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. Sfida che di fatto vale il primato nel girone, i kazaki sono stati la rivelazione in questo gruppo della Lega C ma nell’ultimo match hanno sprecato una buona occasione, facendosi rimontare sul pari dalla Bielorussia e mancando un successo che li avrebbe proiettati in fuga in testa al raggruppamento.

La Slovacchia dalla sua ha visto complicarsi i piani di promozione nella Lega B proprio a causa della sconfitta interna contro i kazaki, formazione ormai da tenere d’occhio e vera mina vagante della Nations League. Gli slovacchi hanno comunque saputo rilanciarsi grazie alla vittoria in casa dell’Azerbaigian nell’ultimo impegno disputato e ora sono a una sola lunghezza dal Kazakhstan, con la possibilità dunque di prendersi la vetta del girone con una vittoria in questo confronto diretto.

PROBABILI FORMAZIONI KAZAKHSTAN SLOVACCHIA

Le probabili formazioni della diretta Kazakhstan Slovacchia, match che andrà in scena alla Astana Arena di Nur-Sultan. Per il Kazakhstan, Magomed Adiev schiererà la squadra con un 5-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Shatskiy; Kairov, Akhmetov, Marochkin, Alip, Vogorovskiy; Astanov, Darabayev, Tagybergen, Baitana; Shushenacev. Risponderà la Slovacchia allenata da Stefan Tarkovic con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Rodak; Pekarik, Satka, Skriniar, De Marco; Lobotka; Rusnak, Suslov, Bozenik, Weiss; Almarasi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Kazakhstan Slovacchia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Kazakhstan con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Slovacchia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.67.











