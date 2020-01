Diretta Kenin Muguruza/ Australian Open 2020 streaming video tv: la finale femminile

Kenin Muguruza, alle ore 9:30 della mattina italiana di sabato 1 febbraio, è la finale femminile agli Australian Open 2020. Una sfida quasi inedita – c’è un solo precedente, vinto dalla statunitense a Pechino un anno fa – e sicuramente una nuova campionessa al Melbourne Park. Possiamo dirlo senza timore di smentita: la finale Wta di questo torneo dello Slam è una sorpresa. Sicuramente per la presenza di Sofia Kenin, alla prima apparizione in un match che decide un Major, ma anche per il ritorno in grande stile di Garbine Muguruza, che è arrivata qui senza far parte del seeding (è scivolata al numero 32 del ranking) e che lungo il percorso ha eliminato avversarie come Elina Svitolina e, soprattutto, Simona Halep. Sarà un successo meritato per l’una o l’altra, su questo non ci piove; più che altro possiamo notare ancora una volta come il tennis femminile, esaurito il periodo dominante di Serena Williams, stia ancora cercando una vera padrona tra le tante giocatrici di talento che si alternano costantemente nelle vittorie. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Kenin Muguruza, pronti a vivere la finale femminile agli Australian Open 2020 e a celebrare la campionessa del torneo.

La diretta tv di Kenin Muguruza, finale femminile agli Australian Open 2020 sarà trasmessa su Eurosport, canale disponibile sul digitale terrestre ma accessibile anche attraverso il satellite (per gli abbonati Sky). In alternativa potrete seguire la partita sulla Rod Laver Arena anche sulla piattaforma Eurosport Player, della quale dovrete essere clienti e che vi fornirà anche questo ultimo match del tabellone Wta in diretta streaming video. Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo, per tutte le informazioni utili come i due tabelloni del singolare, è all’indirizzo www.ausopen.com.

Kenin Muguruza incoronerà la vincitrice degli Australian Open 2020, e una campionessa inedita nella storia del torneo dello Slam: tuttavia le differenze sono evidenti, perchè la spagnola del ’93 è arrivata oggi alla quarta finale in un Major e ne ha già due in bacheca, avendo anche vinto Wimbledon tre anni fa. Una giocatrice che ha avuto una impennata devastante a 19-20 anni ma che poi si è persa per strada tra infortuni e incapacità di essere costante; ancora una volta ha dimostrato di poter diventare ingiocabile quando davvero in forma, ed è anche per questo motivo che forse bisogna indicare lei con i favori del pronostico. Tuttavia, la Kenin se la gioca: la ventunenne, nata a Mosca ma statunitense di passaporto (di fatto è cresciuta qui) aveva già stupito al Roland Garros demolendo Serena Williams e strappando un set ad Ashleigh Barty (futura campionessa) ma non aveva mai superato il terzo turno in nessun altro Slam. Da tempo di lei si diceva che potesse arrivare, e nel 2019 i tre titoli International conquistati (in quattro finali giocate) lasciavano intendere che potesse essere arrivato il suo momento; agli Australian Open 2020 finalmente è esplosa, rimontando ed eliminando l’astro nascente Coco Gauff e poi schiantando la sorpresa Ons Jabeur e la numero 1 Barty, prendendosi la rivincita. L’Australia dovrà nuovamente rinunciare ad avere una campionessa locale (nel singolare femminile non succede dal 1978, con Chris O’Neill ultima fiamma di un fuoco di casa dominante) ma potrà eventualmente celebrare il ritorno sulla scena di una ex numero 1 (anche se per sole quattro settimane) o una nuova giovane emergente, dopo Naomi Osaka cui peraltro la vincitrice succederà nell’albo d’oro.



