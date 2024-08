DIRETTA KHELIF YANG FINALE PUGILATO 66 KG DONNE STREAMING: L’ALGERINA PER L’ORO (OLIMPIADI PARIGI 2024)

È sicuramente attesa la diretta Khelif Yang finale pugilato 66 Kg donne, alle Olimpiadi Parigi 2024: alle ore 22:51 di venerdì 9 agosto finalmente avremo la sfida per la medaglia d’oro che coinvolge Imane Khelif, suo malgrado al centro di tantissime discussioni (alcune, va detto, hanno lasciato il tempo che trovano) a causa della sua “condizione”, sulla quale non torniamo a pronunciarci. Almeno in Italia, parte del problema è stato rappresentato dalla sfida degli ottavi di finale contro la nostra Angela Carini: sappiamo com’è andata, l’azzurra dopo soli 46 secondi ha abbandonato il match in lacrime e da qui si è aperto un mondo.

Chi è Yang Liu/ Avversaria di Imane Khelif nella finale di boxe alle Olimpiadi Parigi 2024 (oggi 9 agosto)

Oggi la diretta Khelif Yang ci dirà se l’algerina sarà in grado di vincere l’oro olimpico nella finale pugilato 66 Kg donne: tanti addetti ai lavori si sono pronunciati in suo favore per quanto riguarda la competitività sul ring, mettendo a tema il fatto che davvero Imane Khelif sia favorita per la medaglia d’oro. Del resto ce lo dice lo score ottenuto nel corso delle Olimpiadi Parigi 2024, ma attenzione: la sua avversaria, la cinese Liu Yang, ha avuto lo stesso percorso e dunque la diretta Khelif Yang si preannuncia spettacolare e incerta, per il momento aperta a qualunque risultato in attesa di scoprire come andranno le cose nella finale pugilato 66 Kg donne.

DIRETTA KHELIF SUWANNAPHENG/ Imane accede di diritto alla finale pugilato delle Olimpiadi (6 agosto)

KHELIF YANG STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IN DIRETTA LA FINALE PUGILATO 66 KG DONNE

La diretta tv Khelif Yang finale pugilato 66 Kg donne seguirà come di consueto la programmazione delle Olimpiadi Parigi 2024, dunque in chiaro l’appuntamento sarà su Rai Due o Rai Sport, i canali dedicati ai Giochi, con la possibilità di seguire l’incontro anche tramite il sito o l’applicazione di Rai Play, dunque in diretta streaming video.

Come di consueto la televisione di stato sarà affiancata da quella satellitare, questa in abbonamento su Eurosport che ha anche aperto alcuni canali dal 251 del decoder, per seguire nello specifico gli eventi delle Olimpiadi Parigi 2024. La diretta Khelif Yang sarà poi in diretta streaming video sulle piattaforme a pagamento: Discovery Plus innanzitutto, poi anche Now Tv, DAZN e Tim Vision. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI KHELIF YANG

Chi è Janjaem Suwannapheng, avversaria di Imane Khelif in finale alle Olimpiadi 2024/ “Non avrò paura…”

DIRETTA KHELIF YANG FINALE PUGILATO 66 KG: COSA ASPETTARCI

La diretta Khelif Yang finale pugilato 66 Kg donne sta finalmente per farci compagnia: è arrivato il giorno in cui la pugile algerina proverà a competere per la medaglia d’oro, un risultato che in tanti, erroneamente e sbrigativamente, hanno dato per assodato ancor prima dell’incrocio con Angela Carini, ma che in realtà non lo è come ci dimostra la carriera di Khelif. La quale comunque alle Olimpiadi Parigi 2024 ha impressionato: dopo l’abbandono della Carini ha demolito sia l’ungherese Luca Hamori che la thailandese Janjaem Suwannapheng. Anche Liu Yang però ha guadagnato la finale pugilato 66 Kg donne con tre 5-0, dunque come detto sarà una sfida tosta.

Ricordiamo che quando si parla di 66 Kg la categoria è quella dei pesi welter; ogni incontro prevede tre round da tre minuti ciascuno e per ogni ripresa i giudici stabiliscono un verdetto che fa a “maggioranza”, ovviamente qualora non ci sia un ko o, appunto, un abbandono come già nel caso di Angela Carini. La diretta Khelif Yang finale pugilato 66 Kg donne assegnerà dunque un altro titolo nella boxe alle Olimpiadi Parigi 2024, peccato non ci siano italiani presenti ma bisogna dire che quest’anno la nostra spedizione, al netto delle polemiche arbitrali che non sono mancate, non è stata in grado di confermare quelle che erano le aspettative.