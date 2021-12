DIRETTA/ Latina Catania streaming video tv: solo due i testa a testa ufficiali

DIRETTA LATINA CATANIA: LO STORICO

Sono appena due i precedenti della diretta di Latina Catania se si considera anche la sfida disputata al Massimino in Sicilia. Le due compagini si ritrovarono nello stesso campionato solo nella stagione 2014/15 quando militavano in Serie B. All’andata a Catania i rossoblù si imposero col risultato finale di 1-0. La gara in questione fu decisa da un gol al decimo minuto dell’arciere Emanuele Calaiò. Nella ripresa a nulla servì il forcing dei pontini con l’ingresso in campo di Sforzini e Mangni.

Anche il ritorno i nerazzurri uscirono sconfitti anche giocando tra le mura amiche. L’unica gara disputata allo stadio Domenico Francioni è terminato col risultato finale di 1-2. Gli ospiti erano già avanti al minuto 16 grazie a una rete di Maniero. Pronti via nella ripresa i padroni di casa trovavano la via del pareggio grazie a Mangni. La rete decisiva la siglava all’ora di gioco il centrocampista centrale Sciaudone. Come andrà a finire la gara di oggi? Staremo a vedere. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA LATINA CATANIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Catania è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

RISULTATO INCERTO

Latina Catania, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Due formazioni che vanno avanti tra alti e bassi, il Latina dopo due vittorie consecutive contro Campobasso e Acr Messina è stato costretto a cadere sul campo del Bari, capolista del girone, con i pontini comunque ancora risollevatisi sopra la zona play off.

Per il Catania è arrivata una vittoria contro il Potenza nell’ultimo impegno disputato, ma i rossoazzurri hanno dovuto fare i conti con la mazzata dei 2 punti di penalizzazione subiti che hanno vanificato gli ultimi sforzi della squadra. L’ultima sfida allo stadio Francioni tra Latina e Catania è andata in scena in Serie B il 19 aprile 2015, con gli etnei che riuscirono a vincere in trasferta imponendosi con il punteggio di 1-2.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA CATANIA

Le probabili formazioni della diretta Latina Catania, match che andrà in scena al Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao; Teraschi, Di Livio, Spinozzi, Tessiore; Carletti, Mascia. Risponderà il Catania allenato da Francesco Baldini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado, Greco; Russini, Moro, Russotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Domenico Francioni di Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



