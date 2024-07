DIRETTA ROMA LATINA/ Video streaming tv: spuntano tre amichevoli recenti (oggi 17 luglio 2024)

DIRETTA ROMA LATINA: I TESTA A TESTA

Come già detto, non è la prima volta che la diretta di Roma Latina ci fa compagnia in estate e allora possiamo ricordare tre precedenti che sono andati in scena negli ultimi tempi. La costante è che il Latina non è mai riuscito a segnare in queste amichevoli: nel 2016 la Roma viveva il secondo ciclo di Luciano Spalletti che di lì a un anno avrebbe lasciato, era stato Federico Fazio a segnare l’unico gol di una partita che si era giocata il 10 agosto. Due anni più tardi, seconda stagione con Eusebio Di Francesco poi esonerato a marzo in favore di Claudio Ranieri: l’amichevole era finita addirittura 9-0 con tripletta di Patrik Schick nel primo tempo e doppietta di Edin Dzeko nella ripresa.

Diretta/ Taranto Latina (risultato finale 0-0): niente reti! (oggi 7 maggio 2024)

Infine l’amichevole più recente, quella dell’anno scorso e dunque con José Mourinho in panchina: la Roma in quel caso aveva vinto 6-0 con una tripletta di Andrea Belotti, due gol di Paulo Dybala e il sigillo di Roger Ibañez a chiudere i conti. Naturalmente anche oggi il risultato di questa amichevole estiva tra Roma e Latina sarà molto relativo, ma in ogni caso la statistica ci dice che nei tre precedenti i giallorossi hanno segnato 16 gol senza incassarne e la sfida di questo pomeriggio potrebbe confermare il trend, vista la differenza che corre tra le due squadre. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Latina Taranto (risultato finale 1-2): vittoria pugliese! (Serie C, 27 aprile 2024)

COME VEDERE ROMA LATINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non ci sono notizie certe circa una diretta tv di Roma Latina: la partita amichevole della squadra giallorossa non verrà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, che in qualche caso coprono alcuni dei test match estivi, e dunque tecnicamente non sarebbe a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Tuttavia in questo caso la messa in onda di Roma Latina potrebbe avvenire attraverso Roma Tv, canale che era un tempo presente sulla piattaforma Sky e che oggi, a pagamento, è disponibile soltanto in diretta streaming video. La società in questo senso potrebbe fornire qualche indicazione nelle prossime ore.

Diretta/ Benevento Latina (risultato finale 4-0): i campani calano il poker!

ROMA LATINA: FINALMENTE ECCO I GIALLOROSSI!

La diretta di Roma Latina va in scena alle ore 18:00 di mercoledì 17 luglio, siamo a Trigoria e finalmente anche la squadra giallorossa apre il percorso delle amichevoli estive che la condurranno a un campionato che prenderà il via tra un mese. Daniele De Rossi aspetta ancora di ritrovare i suoi nazionali, nel frattempo sta lavorando a ranghi ridotti ma questo ovviamente gli permetterà di testare anche qualche giovane che potrebbe essere aggregato in prima squadra; va ricordato che la Roma disputerà ancora l’Europa League e in campionato punta a tornare tra le prime quattro squadre della classifica.

Il derby regionale contro il Latina, amichevole che non viene organizzata per la prima volta in estate, ci darà qualche indicazione sullo stato dell’arte, considerando però che De Rossi sta ancora aspettando i rinforzi di calciomercato: due sono arrivati e si sono aggregati al gruppo, adesso si lavora anche sulle uscite e poi qualcun altro arriverà, intanto sarà interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Roma Latina anche se ovviamente questa amichevole non potrà essere utilizzata per esprimere il valore assoluto della squadra giallorossa. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio andiamo comunque a fire la nostra circa le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LATINA

Tecnicamente in Roma Latina De Rossi partirà con il 4-3-3, ma probabilmente ci sarà margine per cambiare modulo e verificare. In porta dovrebbe andare Svilar, davanti a lui è a disposizione Ndicka che dunque potrebbe essere uno dei due centrali con Smalling eventualmente a supporto, a destra stuzzica l’idea di provare subito il giovane Buba Sangaré (che poi sarà aggregato alla Primavera) mentre a sinistra la maglia dovrebbe essere per il momento di Angeliño, che come noto è stata una delle prime operazioni di calciomercato perché è stato riscattato dal Lipsia dopo il suo arrivo lo scorso gennaio.

A centrocampo dovremmo vedere subito Le Fée, che può giocare come perno centrale avendo in Edoardo Bove e magari un giovane come Riccardo Pagano, in ideale ballottaggio con il compagno di Primavera Pisilli, le due mezzali. Davanti, per ora manca qualcuno: possiamo pensare a un tridente con Dybala e Cherubini larghi per supportare la prima punta Abraham, in alternativa De Rossi potrebbe mandare in campo come titolare Solbakken in attesa di capire come gestirne il futuro. Come già visto e detto i giovani impegnati in Roma Latina sono tanti, e dunque ci sarà spazio per tutti con due formazioni che verosimilmente saranno molto diverse tra primo e secondo tempo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA