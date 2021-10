DIRETTA/ Latina Catanzaro video streaming tv: 4 precedenti, solo vittorie pontine

DIRETTA LATINA CATANZARO: I TESTA A TESTA

Siamo sempre più vicini alla diretta di Latina Catanzaro, e allora possiamo dire che questa partita torna a farci compagnia dopo quasi 9 anni. L’ultimo precedente si è infatti registrato nel gennaio 2013, conclusione di un periodo nel quale le due squadre sono state avversarie in Serie C. I calabresi sono nettamente favoriti oggi, ma nelle quattro gare disputate contro il Latina hanno sempre perso: per di più non hanno mai segnato nei primi tre incroci, facendolo soltanto in quella sconfitta per 1-3 che ha rappresentato l’ultima sfida.

Al Francioni, chiaramente, si è giocato due volte: nella prima occasione i pontini, nella Seconda Divisione Lega Pro, si erano imposti per 2-0 grazie ai gol (uno per tempo) messi a segno da Vincenzo Giannusa e Horacio Martinez, entrambi con conclusioni da fuori area. Due anni più tardi non era cambiato il risultato, anche se questa volta a decidere era stato soltanto un gol che il Latina, allenato da Fabio Pecchia che oggi è protagonista in Serie B slla panchina della Cremonese, aveva trovato al 69’ minuto grazie a un destro di Dario Barraco, che aveva messo in porta un assist arrivato direttamente da un calcio d’angolo battuto da Maximiliano Cejas. Oggi finalmente il Catanzaro saprà porre fine al tabù pontino? (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LATINA CATANZARO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Catanzaro è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

LATINA CATANZARO: OSPITI IN SCIA DEL BARI!

Latina Catanzaro, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Domenico Francioni, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Calabresi alla rincorsa del Bari capolista, secondi in classifica seppur già staccati di 6 lunghezze dalla prima della classe che sta tenendo però un ritmo davvero notevole. Il Catanzaro sta provando a tenere botta ed ha trovato a sua volta un’ottima continuità, per i giallorossi il 3-0 interno al Taranto è valso la terza vittoria consecutiva, con la squadra che resta comunque imbattuta in campionato.

E’ reduce invece da una sconfitta a Vibo Valentia un Latina che ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, con l’unico intermezzo del successo interno contro il Picerno, un 3-0 che ha mantenuto i nerazzurri al quintultimo posto in classifica, con la necessità comunque di cambiare passo per allontanarsi dai bassifondi della classifica. Il 7 settembre 2012 il Latina ha vinto 1-0 l’ultimo precedente di campionato giocato in casa contro il Catanzaro, che ha perso le ultime quattro partite ufficiali disputate contro i pontini.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Latina Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao; Teraschi, Barberini, Amadio, Tessiore; Rosseti, Jefferson. Risponderà il Catanzaro allenato da Nicola Calabro con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Branduani; Fazio, Martinelli, Scognamiglio, Rolando, Cinelli, Wellbeck, Carlini, Vandeputte; Cianci, Bombagi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Francioni di Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.



