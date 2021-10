Diretta/ Latina Fidelis Andria streaming video tv: pontini in discesa (Serie C)

DIRETTA LATINA FIDELIS ANDRIA: SFIDA DAL RISULTATO INCERTO!

Latina Fidelis Andria, in diretta sabato 30 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida delicata per i pontini, in discesa in classifica e reduci da tre sconfitte consecutive. Nelle sfide contro Vibonese, Catanzaro e Potenza il Latina non è riuscito a raccogliere punti ed è al momento all’ultimo posto in classifica nel girone C con 8 punti, una lunghezza indietro proprio gli avversari di turno.

Diretta/ Fidelis Andria Turris (risultato 1-0) streaming video tv: risultato finale!

La Fidelis Andria infatti ha vissuto il primo sussulto importante dopo il cambio di allenatore, andando a battere in casa la Turris e risollevandosi così dall’ultimo posto in graduatoria, dopo un inizio di campionato per i pugliesi che ha portato all’esonero del tecnico Panarelli. Le due squadre tornano ad affrontarsi al “Francioni” dopo l’ultimo precedente del 10 marzo 2013, 1-1 il risultato finale. Al 30 ottobre 2011 risale invece l’ultima vittoria interna del Latina contro la Fidelis Andria, con i pontini che si sono imposti 5-2.

Diretta/ Potenza Latina (risultato finale 2-1): decisiva la rete di Sepe!

DIRETTA LATINA FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Fidelis Andria non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Taranto Fidelis Andria (risultato finale 2-1): la ribalta Santarpia!

PROBABILI FORMAZIONI LATINA FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Latina Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao; Teraschi, Barberini, Amadio, Tessiore; Rosseti, Jefferson. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Ciro Ginestra con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Dini; Lacassia, Alcibiade, Venturini; Benvenga, Casoli, Bonavolontà, Nunzella; Gaeta; Tulli, Bubas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Domenico Francioni di Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinata al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA