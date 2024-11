DIRETTA LATINA PICERNO: I TESTA A TESTA

Passiamo all’angolo dei precedenti in questa diretta di Latina Picerno, in questo aggiornamento cercheremo di capire insieme chi tra le due compagini può definirsi la favorita da un punto di vista storico. Per farlo andremo a vedere i precedenti tra i due team, che per questa rivalità sono ben 6. In tre stagioni che si gioca Latina Picerno, abbiamo una netta dominanza nerazzurra con quattro vittorie per la squadra dell’agro pontino. Mentre le ultime due gare che mancano all’appello invece sono terminate con una vittoria per l’AZ.

Attenzione però che l’ultima volta che si è giocato al Francioni, il Latina ha perso per 3-0. Mentre in casa del Picerno, i nerazzurri si sono imposti per 2-0. Dobbiamo anche tenere nota del momento di crisi del Latina, quindi nel prossimo aggiornamento sarà molto importante perché prenderemo in esame le statistiche pre match delle due formazioni per capire chi avrà la meglio nella diretta di Latina Picerno. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LATINA PICERNO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Latina Picerno sarà come di consueto garantita da Now e da Sky, piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C del campionato di Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Se si vorrà seguire la partita senza doversi recare allo stadio si potranno dunque utilizzare i servizi in streaming offerti da NOW TV e Sky Go su smart phone, tablet, pc e console.

LATINA PICERNO, SQUADRE BEN LONTANE IN CLASSIFICA

La diretta Latina Picerno è in programma per sabato 30 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Domenico Francioni di Latina come partita valida per la diciassettesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. I nerazzurri sono reduci da due sconfitte consecutive e continuano ad avere parecchi problemi nel quantomeno tentare di lasciare la zona retrocessione essendo infatti al momento al sedicesimo posto, il primo valido per i playout, con quattordici punti sin qui conquistati a partire dall’inizio della stagione in corso.

Ben diversa sembra invece essere la situazione per il Picerno guardando dall’alto al basso gli avversari grazie al quarto posto ottenuto con 25 punti, guidando il gruppo composto anche da Avellino, Potenza e Crotone che seguono a causa di una peggiore differenza reti. Ricordiamo inoltre che l’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Simone Gauzolino, proveniente dalla sezione AIA di Torino, che sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Lipari di Brescia e Federico Linari di Firenze insieme con il quarto uomo Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

DIRETTA LATINA PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del fischio d’inizio della diretta Latina Picerno, tentiamo adesso di intuire quali sono le scelte effettuate dai due allenatori per gli schieramenti iniziali delle rispettive compagini attraverso le probabili formazioni. Resta da vedere se mister Boscaglia deciderà di continuare con il 3-5-2 affidandosi a Zacchi; Vona, Di Renzo, Berman, Ercolano, Crecco, Di Livio, Ndoj, Riccardi, Bocic ed Improta.

Mister Tomei per gli ospiti dovrebbe invece puntare ancora sul modulo 4-2-3-1 con Summa in porta, Pagliai, Gilli, Allegretto e Guerra in difesa, Franco Dom e De Ciancio sulla linea mediana, Energe, Volpicelli e Pio Petito agiranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta, ovvero il centravanti Santarcangelo.

DIRETTA LATINA PICERNO, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata approfondita a quelle che sono le quote offerte dall’agenzia Snai sportive per la diretta Latina Picerno, in modo tale da scoprire il pronostico dell’esito finale di questa gara valevole per il diciassettesimo turno. Favorito il Picerno grazie al valore di 2,30 volte posto sul segno 2 per la sua vittoria, il segno 1 che regola il successo del Latina vi farebbe guadagnare 3,00 volte quanto messo sul piatto mentre il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte la vostra giocata.