Diretta/ Latina Foggia streaming video tv: Zeman rilancia (Serie C)

DIRETTA LATINA FOGGIA: SPETTACOLO GARANTITO!

Latina Foggia, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Cerca il rilancio Zdenek Zeman dopo la delusione per la sconfitta interna contro la Turris: la mancanza di continuità potrebbe essere il nemico peggiore per il Foggia nella speranza di condurre un campionato di alto livello, in Coppa Italia i Satanelli hanno comunque già opposto un pronto riscatto battendo con un secco 2-0 l’Acr Messina.

Diretta/ Foggia Acr Messina (risultato finale 2-0): avanza la squadra di Zeman

Il neopromosso Latina dopo la vittoria interna contro la Paganese ha invece confermato il suo spessore pareggiando sul difficile campo dell’Avellino. Il gol di Carletti ha permesso ai pontini di raggiungere quota 4 punti in un avvio di stagione positivo, considerando le difficoltà di un calendario non agevole, che aveva visto i nerazzurri iniziare con una trasferta in casa del Palermo: tutte grandi piazze finora sulla strada della squadra allenata da Daniele Di Donato.

Diretta/ Avellino Latina (risultato finale 1-1): parità al Partenio

DIRETTA LATINA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Foggia non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Foggia Turris (risultato finale 0-2) video: la chiude Santaniello

PROBABILI FORMAZIONI LATINA FOGGIA

Le probabili formazioni di Latina Foggia, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao; Teraschi , Spinozzi , Tessiore, Di Livio; Mascia, Carletti. Risponderà il Foggia allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alastra, Nicoletti, Gallo, Markic, Rocca, Ferrante, Curcio, Merkaj, Petermann, Sciacca, Martino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Domenico Francioni di Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA