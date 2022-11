DIRETTA/ Latina Juve Stabia video streaming tv: trend favorevole alle Vespe

DIRETTA LATINA JUVE STABIA: I TESTA A TESTA

Si gioca tra poco l’interessante diretta di Juve Stabia Latina. Nei precedenti tra le due squadre la Juve Stabia ha vinto nella passata stagione sia la sfida d’andata, ultimo precedente a Latina, del 29 settembre 2021 per 0-1 e poi con identico punteggio il ritorno a Castellammare del 6 febbraio scorso. Al 30 novembre 2013 risale l’ultima vittoria del Latina in casa contro la Juve Stabia, 1-0 per i pontini nel campionato di Serie B con un gol di Jonathas.

DIRETTA/ Juve Stabia Virtus Francavilla (risultato finale 2-0): Vespe senza problemi

Latina ancora in crisi dopo il 3-0 incassato a Potenza nell’ultimo turno di campionato, un solo punto conquistato dai nerazzurri nelle ultime 4 sfide disputate. La Juve Stabia ha agganciato il quarto posto nel girone C, in coabitazione con il Giugliano, grazie all’ultima vittoria per 2-0 in casa contro la Virtus Francavilla. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Potenza Latina (risultato finale 3-0): dilagano i padroni di casa!

LATINA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Juve Stabia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Latina Juve Stabia sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Giugliano Juve Stabia (risultato finale 0-1): Nocciolini si divora il pari!

LATINA JUVE STABIA: PARTITA COMBATTUTA!

Latina Juve Stabia, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Uno scontro diretto in zona playoff tra due formazioni ambiziose, alla ricerca di conferme.

Il Latina è ottavo in classifica con 18 punti in tredici giornate, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. I nerazzurri hanno raccolto appena un punto nelle ultime quattro partite, nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 3-0 contro il Potenza. La Juve Stabia, invece, è quinta con 20 punti, raccolti grazie a sei vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Gialloneri reduci da due vittorie di fila: 0-1 contro il Giugliano e 2-0 contro la Virtus Francavilla.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA JUVE STABIA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per i tecnici di Latina e Juve Stabia, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla compagine pontina, in campo con il 3-5-2: Cardinali, Celli, Esposito, Giorgini, Cortinovis, Riccardi, Amadio, Barberini, Esposito, Fabrizi, Carletti. Passiamo adesso alle Vespe, schierate con il 4-3-3: Barosi, Maggioni, Cinaglia, Caldore, Mignanelli, Scaccabarozzi, Berardocco, Carbone, D’Agostino, Santos, Pandolfi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Latina Juve Stabia vedono leggermente favorita la compagine pontina. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie a Goldbet: la vittoria del Latina è a 2,15, il pareggio è a 3,10, il successo della Juve Stabia è a 3,30. Poca fiducia in un festival del gol: Under 2,5 a 1,58 e Over 2,5 a 2,20. Decisamente più equilibrato il rapporto Gol-No Gol, ovvero 1,90-1,79.

© RIPRODUZIONE RISERVATA