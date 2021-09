Diretta/ Latina Juve Stabia streaming video tv: pontini osso duro (Serie C)

DIRETTA LATINA JUVE STABIA: NOVELLINO ABBONATO AI PAREGGI…

Latina Juve Stabia, in diretta mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Francioni di Latina, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Al loro ritorno tra i professionisti, i pontini si stanno confermando come un osso duro da affrontare per tutte le squadre che stanno incrociando sul loro cammino. Dopo aver bloccato il Foggia di Zeman, però, sono stati costretti a capitolare contro un Taranto che, pur essendo a sua volta una matricola, si sta dimostrando decisamente competitivo per il vertice.

Dall’altra parte la Juve Stabia, che ha puntato su un tecnico di gran livello come Walter Novellino per questa stagione, è ancora imbattuta ma con una vittoria e ben quattro pareggi nelle prime cinque partite di campionato, l’ultimo domenica scorsa in casa del Foggia. Le due squadre non si affrontano dai tempi della Serie B, ultimo precedente a Latina il 30 novembre 2013 e vinto 1-0 dai pontini, grazie a una rete messa a segno da Jonathas nel finale di partita nella stagione in cui i nerazzurri sfiorarono il clamoroso salto in Serie A.

DIRETTA LATINA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Juve Stabia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 258 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Latina Juve Stabia, match che andrà in scena al Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao; Teraschi, Di Livio, Spinozzi, Tessiore; Carletti, Mascia. Risponderà la Juve Stabia allenata da Walter Novellino con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Davì, Berardocco; Bentivegna, Schiavi, Panico; Della Pietra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Francioni di Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.



