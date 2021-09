Diretta/ Latina Paganese streaming video tv: ritorno al Francioni (Serie C)

Latina Paganese, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Il calcio dei professionisti ritorna nel capoluogo pontino dopo una lunga assenza, lunghe stagioni in Serie D per i nerazzurri dopo il fallimento, quindi quest’anno si è finalmente concretizzato il ripescaggio. Non sono arrivati punti dal primo, difficile impegno di campionato sul campo del Palermo, il Latina punta ora sulla prima sfida in casa per cercare di muovere la classifica e fissare le sue prospettive.

Ci sarà però da fare attenzione ad una Paganese che non dà mai nulla per scontato e che da un po’ di tempo a questa parte sembra “inaffondabile”. Dopo la miracolosa salvezza all’ultimo secondo nei play out contro il Bisceglie e la riammissione in campionato in estate con grande batticuore, anche l’esordio in campionato è stato segnato da una rimonta epica per gli azzurrostellati. Che contro l’Acr Messina si erano ritrovati sotto 1-4 al 20′ della ripresa e invece al 95′ hanno riacciuffato il 4-4, dimostrando di essere una formazione che si piega ma non si spezza: un trend quasi incredibile ma da tenere in grande considerazione.

DIRETTA LATINA PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Paganese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA PAGANESE

Le probabili formazioni di Latina Paganese, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà il squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alonzi, Spinozzi, Di Livio, Carletti, De Santis, Marcucci, Teraschi, Tessiore, Mascia, Esposito, Nicolao. Risponderà la Paganese allenata da Lello Di Napoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Baiocco; Schiavino, Murolo, Sbampato; Perlingieri, Vitiello, Zanini, Cretella, Manarelli; Diop, Castaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Domenico Francioni di Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Paganese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



