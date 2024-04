DIRETTA/ Latina Taranto video streaming tv: che cos’era successo all’andata? (Serie C, 27 aprile 2024)

DIRETTA LATINA TARANTO: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Latina Taranto sono stati fin qui 11. In questi precedenti, predominio dei rossoblu arrivati a sei vittorie con quella dell’andata, terminata 2-1 in casa con la doppietta di Bifulco in rimonta alla rete di Rocchi, con tanti di rigore sbagliato da Cardinali nel primo tempo.

I pareggi sono stati 3 mentre le vittorie del Latina solamente due vale a dire il match della 25esima giornata della stagione 2004/2005 di Serie C e l’1-0 del 2022, a distanza di oltre 20 anni, sempre nella terza lega del nostro calcio. Un dato interessante che potrebbe aiutare i neroazzurri è il seguente: la vittoria in trasferta manca dal 2006 ovvero cinque partite consecutive, quattro di queste senza che gli ospiti siano nemmeno riusciti a segnare. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LATINA TARANTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi vuole vedere la diretta Latina Taranto, sarà necessario l’abbonamento a Now che detiene i diritt dei tre gironi di Serie C.

Se non fosse possibile per voi visionarla sulla tv, la soluzione arriva con la diretta streaming sull’applicazione di Now, ovviamente con abbonamento attivo.

I ROSSOBLU LOTTANO PER IL QUARTO POSTO

Siamo pronti all’ultimo turno di campionato e la diretta Latina Taranto, che si giocherà sabato 27 aprile alle ore 18:30, serve pressoché per confermare quanto raccolto fin qui. I padroni di casa sono a +3 sia dal Foggia che dal Sorrento ergo basta fare un punto contro il Taranto davanti al proprio pubblico per accedere ai playoff. In teoria potrebbe anche bastare la sconfitta, ma in quel caso ci sarebbe da guardarsi anche dall’Audace Cerignola a -1.

Insomma, la situazione è molto favorevole al Latina anche se le tre sconfitte di fila contro Sorrento, Turris e Benevento nelle ultime tre gare hanno sicuramente complicato la strada. Chi invece è sicura dei playoff da tempo è il Taranto a quota 62 che lotterà punto a punto con la Casertana per il quarto posto, ricordando però che il doppio confronto perso obbliga il Taranto a vincere sperando che la stessa Casertana al massimo pareggi.

LATINA TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a concentraci sulle probabili formazioni di Latina Taranto. I neroazzurri si metteranno in campo con il 3-4-2-1. In porta Guadagno, terzetto arretrato con Marino, Vona e De Santis. A centrocampo spazio a Ercolano, Mazzocco, Riccardi e Crecco con Paganini e D’Orazio dietro a Mastroianni.

Il Taranto opterà invece per un 3-4-3. Tra i pali Vannucchi, in difesa ci saranno Luciani, Miceli e Enrici. Agiranno da esterni Valietti e Ferrara con Calvano e Zonta nella zona nevralgica. In attacco Bifulco, Simeri e Kanoute.

LATINA TARANTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Concludiamo la panoramica con le quote per le scommesse della diretta Latina Taranto. A partire favoriti sono gli ospiti, ma di pochissimo: 2.65 a 2.70 con il pareggio a 2.85.

Insomma, parliamo di quote molto equilibrate con Over e Under 2.5 che ballano tra il 2.45 e l’1.45. I bookmakers ipotizzano sia un match da poche reti, senza però indicare una favorita vera e propria.

