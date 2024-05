DIRETTA/ Taranto Latina video streaming tv: Ezio Capuano tiene alta la guardia (oggi 7 maggio 2024)

DIRETTA TARANTO LATINA: PARLA CAPUANO

A margine della diretta di Taranto Latina possiamo ovviamente riportare le dichiarazioni di Ezio Capuano, allenatore della squadra pugliese che più volte ha fatto parlare di sé per certi atteggiamenti sopra le righe, nel bene e nel male. Stavolta Capuano ha avuto da ridire per la partita in sé: non tanto per il ricorso respinto sul -4 di penalizzazione inflitto al suo Taranto, quanto per il distacco in classifica con il Latina. Facendo riferimento alla regola che vuole i playout cancellati laddove ci siamo almeno 9 punti di margine tra le dirette interessate, Capuano ha parlato di disomogeneità rispetto ai playoff, sottolineando che il suo Taranto, avendo 19 punti più del Latina, non avrebbe meritato di giocare questa partita.

Diretta/ Latina Taranto (risultato finale 1-2): vittoria pugliese! (Serie C, 27 aprile 2024)

Riguardo invece il fatto che i pugliesi possano permettersi anche il pareggio, superando comunque il primo turno dei playoff in virtù della classifica migliore, Capuano ha preferito tenere alta la guardia: ha infatti detto che per il Taranto avere due risultati su tre a disposizione è uno svantaggio, perché la sua squadra è abituata ad aggredire sempre e comunque e dunque scenderà in campo per vincere, pena una prestazione ampiamente negativa. Adesso non resta che scoprire cosa dirà il campo, sicuramente nella diretta di Taranto Latina non ci annoieremo… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Taranto Avellino (risultato finale 1-0): ai pugliesi basta un gol di Simeri!

TARANTO LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per tutti coloro che non seguiranno dal vivo la partita dallo stadio Erasmo Iacovone, segnaliamo che la diretta tv di Taranto Latina sarà disponibile naturalmente sui canali di Sky Calcio, dato che in questa stagione tutti i match di Serie C, playoff compresi, vengono trasmessi per gli abbonati della pay tv satellitare; quanto alla diretta di Taranto Latina in streaming video, ricordiamo i servizi dell’applicazione Sky Go e della piattaforma Now Tv.

TARANTO LATINA: I TESTA A TESTA

È stato purtroppo l’abbinamento del primo turno dei playoff più sofferto a causa del ricorso poi respinto da parte dei pugliesi, oggi però è il giorno della diretta di Taranto Latina e allora possiamo adesso accennare qualcosa circa la storia di questa partita. A livello complessivo si contano dodici confronti ufficiali, con un bilancio sicuramente favorevole in modo netto per il Taranto, che si è imposto per ben sette volte, a fronte di tre pareggi e appena due successi per il Latina, per di più entrambi in casa. Questo significa che nei precedenti a Taranto i laziali non hanno mai vinto, unico risultato utile stasera per strappare la qualificazione ai pugliesi, meglio classificati al termine della stagione regolare.

Diretta/ Benevento Latina (risultato finale 4-0): i campani calano il poker!

Per di più, il Taranto ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive: questo evidentemente significa che i pugliesi hanno vinto entrambi gli incroci stagionali, curiosamente in entrambi i casi con il punteggio di 2-1, che ha accomunato il match d’andata disputato proprio a Taranto il 22 dicembre scorso e poi la recentissima sfida del 27 aprile, quando all’ultima giornata i pugliesi espugnarono il campo del Latina appunto con il punteggio di 1-2. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TARANTO LATINA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Una situazione molto particolare è quella che caratterizzerà la diretta di Taranto Latina, match che si disputerà per il primo turno dei playoff di Serie C alle ore 20.30 di questa sera, martedì 7 maggio 2024. Sappiamo infatti molto bene che il ricorso proprio del Taranto contro il -4 di penalizzazione ha fatto slittare di tre giorni l’inizio dei playoff, ma il Collegio di Garanzia del Coni lo ha respinto e ha in questo modo confermato la quinta posizione per i pugliesi nella classifica del girone C, costringendo il Taranto a scendere in campo fin da questo primo turno.

La diretta di Taranto Latina ci regalerà tuttavia di conseguenza l’incrocio sulla carta più sbilanciato del turno, perché i pugliesi sul campo hanno fatto gli stessi punti dell’Avellino secondo, mentre il Latina ha chiuso al decimo posto e si ritrova ad affrontare una quinta ancora più forte della sua posizione ufficiale. Per di più, proprio all’ultima giornata il Taranto è andato a vincere sul campo dei laziali, che stasera dovranno provare a restituire lo scherzo perché il regolamento concede alla squadra meglio piazzata non solo il fattore campo, ma anche la qualificazione in caso di pareggio. Insomma, c’è una favorita d’obbligo nella diretta di Taranto Latina: tutto andrà secondo logica o ci sarà la sorpresa?

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO LATINA

Con la particolarità di rivedere la stessa partita di dieci giorni fa, le probabili formazioni per la diretta di Taranto Latina ci dicono che Ezio Capuano potrebbe schierare i padroni di casa pugliesi secondo il modulo 3-4-3: Vannucchi in porta; i tre difensori Luciani, Enrici e Riggio davanti a lui; a centrocampo una linea a quattro nella quale dovrebbero trovare posto Valletti, Ladinetti, Zonta e Ferrara; infine il tridente d’attacco del Taranto con le due ali Kanoute a destra e Bifulco a sinistra, ai fianchi del centravanti Simeri.

La risposta degli ospiti del Latina e del loro allenatore Gaetano Fontana si dovrebbe invece concretizzare in un modulo 3-4-2-1 con De Santis, Marino e Vona nella difesa a tre davanti al portiere Guadagno; ecco poi da destra a sinistra i quattro centrocampisti che dovrebbero essere Ercolano, Del Sole, Riccardi e Crecco; infine, il reparto offensivo del Latina dovrebbe prevedere Paganini e D’Orazio sulla linea della trequarti, a supporto del centravanti Mastroianni.

LE QUOTE PER IL PRONOSTICO SU TARANTO LATINA

Ancora un’ultima tappa, cioè scoprire cosa ci dice il pronostico sulla diretta di Taranto Latina. Secondo le quote dell’agenzia Snai si conferma il fatto che i padroni di casa siano nettamente favoriti, tanto che il segno 1 è quotato a 1,70; si sale poi a quota 3,40 per il segno X in caso di pareggio, che comunque andrebbe benissimo al Taranto, mentre un’impresa esterna del Latina varrà 4,75 volte la posta in palio sul segno 2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA