DIRETTA LATINA SORRENTO, I TESTA A TESTA

Siamo vicini alla diretta Latina Sorrento e allora possiamo anche andare a leggere quali siano i precedenti che sono stati disputati tra queste due squadre. Non sono pochi in termini assoluti, ma bisogna anche specificare che solo quattro di questi sono andati in scena nel terzo millennio: per trovare gli altri bisogna tornare agli anni Ottanta del ventesimo secolo, mentre le quattro sfide di cui sopra sono distanziate nel tempo di oltre dieci anni. Sempre per quanto riguarda il campionato di Serie C, è curioso notare che nel 2012-2013 abbiamo avuto due vittorie del Latina, destinato poi alla promozione, mentre l’anno scorso si è imposto per due volte il Sorrento.

Al Francioni erano stati decisivi i gol di Riccardo Martignago e Mario Ravasio nel match di inizio dicembre; possiamo anche ricordare come era terminata la partita disputata per quella che all’epoca si chiamava Prima Divisione Lega Pro, eravamo nel girone B e il Latina era allenato da Fabio Pecchia, all’inizio della sua carriera da tecnico che oggi lo ha portato in Serie A con il Parma. Ad ogni buon conto la sfida disputata nel Lazio contro il Sorrento si era risolta con una tiro da fuori che Dario Barraco aveva messo in porta al 16’ minuto del primo tempo, ed era bastata quella singola rete. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LATINA SORRENTO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la Serie C e la diretta Latina Sorrento sarà possibile attraverso i canali Sky o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Potrete anche seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento della partita.

BARILLARI VUOLE VINCERE

Il sabato della quattordicesima giornata del Girone C di Serie C continua con la diretta Latina Sorrento in campo il 9 novembre 2024 dalle 17,30. La sfida sarà tra due squadre che vivono momenti opposti ma sono alla ricerca di importanti punti per i rispettivi obiettivi stagionali. I nerazzurri del Latina cercano punti salvezza tra le mura amiche dopo aver pareggiato per 0 a 0 l’ultima sfida contro la Juventus U23. Non perde da tre giornate ma ha pareggiato l’ultima, invece, il Sorrento di Barillari che è all’ottavo posto ed è a caccia di punti per consolidare la posizione nei playoff.

LATINA SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di andare in campo, passiamo in rassegna anche le probabili formazioni in vista di questa partita. Il Latina di Boscaglia riproporrà la difesa a tre con Marenco, Berman e Di Renzo davanti alla porta difesa da Zacchi. Ercolano e Crecco saranno i due esterni di centrocampo con Riccardi e Improta a sostenere Bocic unica punta.

Sarà un 4-3-3, invece, lo schieramento del Sorrento di Barillari che fonda la sua squadra sul trio di centrocampo formato da Cuccurullo, De Francesco e Cangianiello. Polidori sarà confermato in attacco con Musso che continua ad impensierirlo mentre Guadagni e Bolsius andranno a completare il tridente.