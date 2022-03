Diretta/ Latina Virtus Francavilla streaming video: rivelazioni a confronto (Serie C)

DIRETTA LATINA VIRTUS FRANCAVILLA: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Latina Virtus Francavilla, in diretta mercoledì 15 marzo 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Rivelazioni a confronto, seppur su piani diversi della classifica. Dopo l’ultimo pareggio sul campo della Fidelis Andria il Latina è rimasto nono in zona play off, anche se i pontini hanno vissuto una flessione nelle ultime partite dopo un periodo d’oro.

Diretta/ Fidelis Andria Latina (risultato 1-1) streaming video tv: Mascia da record!

La Virtus Francavilla resta al terzo posto in classifica dopo l’ultimo 3-3 contro la Paganese, i pugliesi hanno visto staccarsi irrimediabilmente il Bari ma restano a un solo punto dal Catanzaro secondo, pur avendo raccolto un solo punto nelle ultime due partite di campionato. Nel match d’andata Virtus Francavilla vincente 2-1 sul Latina in casa, di Maiorino e Ekuban i gol decisivi a favore della formazione pugliese.

Diretta/ Virtus Francavilla Paganese (risultato finale 3-3): pari incredibile!

DIRETTA LATINA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Virtus Francavilla sarà garantita anche in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa inoltre che sarà disponibile per tutti la diretta streaming video su Rai Play, la quale andrà ad aggiungersi quella garantita a pagamento sulla piattaforma Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI LATINA VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Latina Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; Carissoni, Esposito, Giorgini; Ercolano, Barberini, Amadio, Tessiore, Sarzi Puttini; Carletti, Sane. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Roberto Taurino con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Nobile; Idda, Miceli, Delvino; Pierno, Prezioso, Franco, Ingrosso; Maiorino, Mastropietro; Patierno.

Diretta/ Bari Virtus Francavilla (risultato 2-1) video streaming tv: la decide Citro!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Virtus Francavilla, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA