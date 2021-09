DIRETTA LAVER CUP 2021/ Video streaming tv: sarà quarto titolo per l’Europa?

DIRETTA LAVER CUP 2021: L’ALBO D’ORO

Lo abbiamo già detto, accennandolo nella presentazione della Laver Cup 2021: nelle tre precedenti edizioni – l’anno scorso non si è giocato per la pandemia di Coronavirus – ha sempre vinto l’Europa, e dunque il Resto del Mondo sta confermando che in questi ultimi anni il tennis “tira” verso il Vecchio Continente in maniera decisa. Nel 2017 c’era stato il grande doppio con Roger Federer e Rafa Nadal, che avevano battuto Sam Querrey e Jack Sock; l’Europa, avanti 3-1 dopo la prima giornata, aveva sterzato con decisione prendendosi un 6-2 il sabato e volando sul 9-3, per poi chiudere i conti sul 15-9. Eravamo a Praga, l’anno dopo invece allo United Center di Chicago.

Qui la squadra europea aveva vinto 13-8, ma si era trattato di una rimonta perchè l’ultimo giorno il successo di Isner/Sock su Federer/Zverev aveva lanciato il Resto del Mondo sul vantaggio di 8-7, ed erano servite le vittorie di Federer (su Isner) e Zverev (contro Anderson) per ribaltare tutto, sfruttando i 3 punti a vittoria della domenica. Sasha aveva vinto il match decisivo anche nel 2019, a Ginevra: sempre Isner e Sock avevano battuto Federer e Tsitsipas, poi bravissimo Taylor Fritz a sorprendere Dominc Thiem: ribaltone del Resto del Mondo e 11-10, ma Zverev con il 6-4 3-6 10-4 su Raonic aveva consegntato il terzo trionfo all’Europa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LAVER CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Ricordiamo ancora che la diretta tv della Laver Cup 2021 è affidata a Eurosport 1, e dunque questo appuntamento sarà in chiaro per tutti visto che il canale è disponibile anche sul digitale terrestre, oltre che sulla televisione satellitare. Inoltre, chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà comunque seguire i match del torneo di Boston sottoscrivendo un abbonamento a Discovery + oppure Eurosport Player, ovviamente le due piattaforme forniranno la visione dell’evento in diretta streaming video.

LAVER CUP 2021: OGGI SI ASSEGNA LA COPPA!

La terza e ultima giornata della Laver Cup 2021 inizia alle ore 18:00 italiane di domenica 26 settembre: scopriremo oggi chi tra Europa e Resto del Mondo porterà a casa la quarta edizione del trofeo, attraverso quattro match. Il primo sarà un doppio, poi tre singolari senza soluzione di continuità: ricordiamo che in questa ultima giornata ciascuna vittoria vale 3 punti, dunque appare abbastanza chiaro che chi dovesse aggiudicarsi la maggior parte dei match avrebbe un chiaro vantaggio nell’economia della corsa al titolo.

Fino a qui è stato un en plein dell’Europa che ha portato a casa tre volte la coppa, ma le cose potrebbero cambiare; si tratta di aspettare e capire cosa succederà oggi al TD Garden di Boston, dove siamo nuovamente pronti a lasciar parlare il campo per un altro entusiasmante appuntamento con la diretta della Laver Cup 2021, un appuntamento che fa da ideale apripista al gran finale di stagione nel quale torneremo a vedere all’opera i grandi protagonisti di questa competizione di tennis.

DIRETTA LAVER CUP 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

L’ultima giornata della Laver Cup 2021 promette emozioni: abbiamo parlato di questo torneo come di una manifestazione che al momento è poco più di un’esibizione (di grande livello, ma questo resta) ma è normale perchè nel mondo del tennis bisogna sempre considerare che quello che conta davvero sono i punti per il ranking (in questo caso Atp) e in seconda istanza ovviamente i montepremi, di conseguenza a oggi la Laver Cup 2021 deve fare un step ulteriore ma, verosimilmente, resterà un torneo senza risultati effettivi sulla classifica mondiale.

Inoltre, l’evento ideato da Roger Federer e Tony Godsick si scontra con altre competizioni simili: dalla Hopman Cup poi sostituita dalla Atp Cup alla Coppa Davis, ovvero la vera “antagonista” della Laver Cup e che ha sicuramente perso fascino rispetto all’epoca d’oro, ma che per gli appassionati (e anche parecchi addetti ai lavori) rimane il punto di riferimento quando si parla di tennis per nazionali. Detto questo, la Laver Cup 2021 è stato certamente un evento interessante, una novità ormai consolidata che certamente merita attenzione e magari, con qualche modifica futura, potrebbe entrare ancor più nell’immaginario collettivo. Intanto, vedremo chi tra Europa e Resto del Mondo la vincerà oggi al TD Garden di Boston…

