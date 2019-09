Diretta Laver Cup 2019/ Streaming video e tv: Team Europe vs Team World (3^ giornata)

La Laver Cup 2019 oggi, domenica 22 settembre, ci propone la sua terza e ultima giornata. Calerà dunque il sipario a Ginevra su questa manifestazione che ha raccolto nella città svizzera tanti dei migliori giocatori di tennis al mondo. Per questi ultimi atti della diretta Laver Cup 2019, gli orari sono leggermente anticipati rispetto alle prime due giornate, dunque si comincia alle ore 12.00 con un doppio, che sarà seguito dagli ultimi tre singolari ed infine, solamente in caso di necessità, ci sarebbe anche uno spareggio in doppio. In base al regolamento, nella Laver Cup 2019 Team Europe e Team World si stanno affrontando sulla distanza di tre giorni, ciascuna squadra è formata da sei giocatori con alcune regole che riguardano il loro utilizzo minimo (o massimo), la prima formazione a raggiungere i 13 punti vince il titolo, finora sempre andato agli europei. Il sistema di punteggio è semplice: venerdì le partite valevano un punto ciascuna, sabato ciascuna vittoria portava in dote due punti, oggi invece 3 punti saranno assegnati per ogni affermazione, con l’ovvio obiettivo di mantenere alto l’interesse sino al termine degli incontri. La Laver Cup 2019, anche se appena giunta alla sua terza edizione, è una competizione che potrebbe diventare un grande classico.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA LAVER CUP 2019

La diretta tv della Laver Cup 2019 anche oggi è trasmessa dalla web-tv federale SuperTennis: la trovate al numero 64 del vostro telecomando, mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno selezionare il canale al numero 224 del decoder Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore ci sarà la possibilità di seguire le partite del torneo anche in diretta streaming video, semplicemente accedendo senza costi al portale ufficiale www.supertennis.tv.

DIRETTA LAVER CUP 2019: LA SECONDA GIORNATA

La Laver Cup 2019 dunque oggi emetterà tutti i suoi verdetti: alla domenica ci saranno tre punti per ciascuna vittoria – in ulteriore crescendo dopo i due delle partite di ieri – e dunque i due capitani, che sono Bjorn Borg per Team Europe e John McEnroe per Team World (che grande sfida anche in panchina), dovranno giocare oggi le loro ultime e migliori cartucce. La squadra del Team Europe comprende anche il nostro Fabio Fognini: il sanremese quest’anno si è tolto una doppia soddisfazione, entrare per la prima volta in carriera nella Top 10 del ranking Atp e vincere il primo Masters 1000, conquistato a Montecarlo. La Laver Cup promette di essere la nuova Coppa Davis, perché la sua formula è più simile a quella classica dello storico torneo che da quest’anno cambia volto: certo, le “nazionali” sono appena due, cioè Europa e Resto del Mondo, ma il fascino è garantito, anche perché solo qui può capitare di vedere Roger Federer e Rafael Nadal nella stessa squadra. Tra poco si torna in campo: la Laver Cup 2019 lancia il finale di stagione, che prevede gli ultimi due Masters 1000 (Shanghai e Parigi-Bercy) e soprattutto le Atp Finals, che nei prossimi anni potremo vedere a Torino.



