Diretta Laver Cup 2021/ Streaming video tv: oggi le vittorie valgono doppio! (tennis)

DIRETTA LAVER CUP 2021: LA SECONDA GIORNATA!

La seconda giornata della Laver Cup 2021 scatta alle ore 19:00 di sabato 25 settembre, sempre considerando il fuso orario italiano: siamo al TD Garden di Boston e si prosegue in questo torneo di tennis che mette a confronto l’Europa, con allenatore Bjorn Borg, e il Resto del Mondo guidato da John McEnroe. Avremo nuovamente una giornata ricca: si giocheranno immediatamente due match di singolare, mentre non prima della una della nostra mattina un terzo singolare e quindi un doppio. In totale i match della Laver Cup sono 21: bisogna raggiungere i 13 punti per ottenere la vittoria del torneo, e oggi ciascun incontro avrà un valore di 2 punti.

Il che ovviamente rende ancora più importante prendersi le vittorie; abbiamo detto ieri come la sfida sembri decisamente sbilanciata a favore della squadra europea, ma chiaramente in un contesto del genere è davvero tutto possibile anche perchè la stagione di tennis non è finita, e anzi alcuni dei giocatori europei dovranno poi confrontarsi nelle Atp Finals a Torino. Aspettando ora che per la diretta della Laver Cup 2021 si cominci, proviamo a valutare alcuni dei temi principali che sono legati al torneo.

DIRETTA LAVER CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo ancora che la diretta tv della Laver Cup 2021 è affidata a Eurosport 1, e dunque questo appuntamento sarà in chiaro per tutti visto che il canale è disponibile anche sul digitale terrestre, oltre che sulla televisione satellitare. Inoltre, chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà comunque seguire i match del torneo di Boston sottoscrivendo un abbonamento a Discovery + oppure Eurosport Player, ovviamente le due piattaforme forniranno la visione dell’evento in diretta streaming video.

DIRETTA LAVER CUP 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Torna dunque a farci compagnia la Laver Cup 2021: la formula è particolarmente interessante ed è studiata in modo che, se anche una squadra dovesse vincere ciascun match nei primi due giorni, arriverebbe al massimo a 12 punti e dunque dovrebbe comunque chiudere il discorso domenica. Il fatto che nella terza giornata le vittorie valgano 3 punti è una trovata certamente stuzzicante, perchè appunto contribuisce a tenere l’incertezza sino al termine e può aprire alle grandi rimonte da una situazione di svantaggio evidente.

Nata nel 2017, al momento la Laver Cup è ancora troppo legata ai nomi dei partecipanti: questo vale in entrambi i sensi, ovvero l’assenza di Roger Federer e Rafa Nadal (ma anche Novak Djokovic) quest’anno toglie un po’ di curiosità e dall’altra parte, almeno per il momento i big in generale stanno rispondendo presente (ci sono Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e il nostro Matteo Berrettini) ma bisognerà vedere cosa succederà se, eventualmente, in futuro questa manifestazione verrà “snobbata”. Insomma, per ora anche come ascolti e partecipazione le cose stanno funzionando: non è detto che in futuro sarà ancora così, dunque per il momento ci godiamo questa bella Laver Cup 2021…

