DIRETTA LECCE LAZIO, I BIANCOCELESTI SONO CHIAMATI A REAGIRE

Stasera si gioca la diretta Lecce Lazio alle ore 20,45: l’incrocio è tra due squadre che vivono un momento particolare e hanno sulla panchina due allenatori minuziosi e attenti all’approccio tattico. Il Lecce di Giampaolo arriva dall’importante vittoria nello scontro salvezza contro il Monza che ha rilanciato i pugliesi al quattordicesimo posto in classifica. Arriva da una storica sconfitta casalinga per 0 a 6, invece, la Lazio di Baroni che si è dovuta arrendere all’Inter e ad una serie di infortuni che hanno decimato la sua difesa.

DIRETTA LECCE LAZIO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Oltre agli spalti del Via del Mare, la diretta Lecce Lazio la potrete vedere sia su DAZN che su Sky che trasmetterà il match anche in streaming con Sky GO e NOW TV.

LECCE LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Lecce di Giampaolo ha dimostrato di poter essere camaleontico da punto di vista tattico e, senza Gaspar, la coppia di centrali sarà composta da Jean e Baschirotto davanti alla porta di Falcone e con Dorgu e Guilbert come terzini. A centrocampo sarà Ramadani ad agire in mediana con Rafia e Coulibaly ai suoi lati e a sostegno del tridente formato da Pierotti, Krstovic e Tete Morente.

La Lazio di Baroni andrà in campo con il suo classico 4-2-3-1 con Provedel ancora tra i pali con una difesa in emergenza che dovrebbe essere composta da Marusic, Patric, Gila e Tavares. Guendouzi e Rovella sono confermati in medina con Isaksen, Dia e Zaccagni a sostegno del rientrante Castellanos che tornerà ad essere l’unica punta.

QUOTE LECCE LAZIO

E’ una bella partita su cui provare a fare una scommessina la diretta Lecce Lazio, ma per farlo bene occorre capire quali sono i pronostici e le quote di AdmiralBet. I pugliesi partono sfavoriti e la loro vittoria è data a 4,59 contro il 2 per i biancocelesti a 1,75 e il pareggio X a 3,60.

