DIRETTA ATALANTA GENOA, CONFERME DA UNA PARTE E RILANCI DALL’ALTRA

L’imminente weekend di Serie A valido per la settima giornata della stagione 2024/2025 offre diverse sfide interessanti tra le quali spunta anche la diretta Atalanta Genoa, in programma alle ore 18. Il secondo anticipo del sabato 5 ottobre vede l’Atalanta tornare in campo dopo la trasferta di Gelsenkirchen da cui è tornata con i tre punti in tasca avendo ottenuto un netto successo per 3 a 0 contro lo Shakhtar Donetsk. In Champions League è parso in grande spolvero Ademola Lookman, con l’attaccante che ha servito un assist vincente e segnato anche un gol nonostante un avvio non proprio all’altezza di quanto ammirato nella scorsa annata.

Video Shakhtar Atalanta (0-3)/ Gol e highlights: rete e assist per Lookman! (Champions League 2 ottobre 2024)

Il tecnico dei nerazzurri Gasperini ha già annunciato di puntare ad un’altra vittoria contro i liguri dopo aver sconfitto gli ucraini senza troppe difficoltà ma il Grifone non ha intenzione di rimanere con le mani in mano e di svolgere il ruolo di vittima sacrificale. Avendo ottenuto 5 punti in sei partite, il Genoa vorrebbe rilanciarsi in campionato magari sfruttando un ritrovato Messias e dovrà comunque fare attenzione all’ex Retegui, tenuto a riposo contro lo Shakhtar e dunque pronto a scatenarsi contro la sua vecchia squadra.

Diretta/ Shakhtar Atalanta (risultato finale 0-3): Kossounou sostituito per infortunio! (2 ottobre 2024)

DIRETTA ATALANTA GENOA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atalanta Genoa sarà come sempre disponibile per tutti che loro che possiedono un abbonamento a DAZN, la piattaforma che trasmette tutte e dieci le partite di Serie A della stagione 2024/2025. In particolare, questa gara sarà trasmessa in esclusiva e sarà dunque possibile seguire la diretta Atalanta Genoa in streaming, l’applicazione e pure su Zona DAZN al canale 214 di Sky per chi ha scelto di attivare questa opzione.

ATALANTA GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa dell’inizio della diretta Atalanta Genoa, diamo uno sguardo alle probabili formazioni delle due compagini ed alle scelte che dovrebbero effettuare i tecnici. Mister Gian Piero Gasperini si affiderà senza dubbio a Mateo Retegui, grande ex della sfida e tenuto a riposo dalle fatiche della Champions League visto che i suoi compagni sono stati in grado di battere agevolmente i rivali di giornata. Nel suo 3-4-1-2 il Gasp potrebbe dover fare a meno di Djimsiti, uscito con un problema ad un anca all’intervallo contro lo Shakhtar.

Diretta/ Shakhtar Atalanta Primavera (risultato finale 0-3): è tris per la Dea! (Youth League 2 ottobre 2024)

Dal canto suo, mister Alberto Gilardino dovrebbe invece schierare un 3-5-2 in cui l’attacco sarà composto dalla coppia formata da Vitinha e Andrea Pinamonti, riconfermando invece il reparto arretrato. Chi potrebbe dare una mano ai rossoblu potrebbe essere Junior Messias, con il trentatreenne brasiliano che cercherà di ridurre i tempi di recupero dopo il nuovo infortunio accusato ad un polpacio nelle scorse settimane.

ATALANTA GENOA, LE QUOTE

Il pronostico della diretta Atalanta Genoa si può analizzare anche attraverso le quote delle principali agenzie di scommesse sportive per questa sfida di Serie A. Secondo Snai, i bergamaschi sono nettamente favoriti per ottenere il successo finale quotando appunto la loro vittoria a 1.47 mentre sembra decisamente meno probabile che la partita possa concludersi con un pareggio, quotato a 4.50, o con la vittoria del Genoa, quotata a 6.50. Stesse quotazioni anche per Sisal, che indica però il pari a 4.25.