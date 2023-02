Diretta/ Lazio Atalanta streaming video tv: Sarri contro Gasperini (Serie A)

DIRETTA LAZIO ATALANTA: MATCH AD ALTA QUOTA A ROMA

La diretta Lazio Atalanta, in programma sabato 11 febbraio 2023 alle 20:45, racconta di una gara fondamentale per la zona Champions League. I biancocelesti sono attualmente quarti in classifica con 39 punti mentre i bergamaschi sono quinti, posizione non più valida per l’accesso in Champions League ma in Europa League, con un solo punto in meno rispetto alla squadra di Maurizio Sarri.

I capitolini hanno trasformato l’Olimpico in un porto sicuro con 21 punti in 11 partite che vale il quinto posto in classifica per rendimento interno dietro solo a Napoli, Inter, Juve e Milan. Gli orobici in trasferta d’altro canto vantano un ruolino di marcia di altissimo livello con 21 punti in 11 partite contro i 29 del Napoli, l’unica squadra migliore di quella del Gasp lontano da casa.

LAZIO ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lazio Atalanta è visibile su Dazn, detentrice dei diritti di tutte le partite di Serie A attraverso l’acquisto dell’abbonamento mensile oppure stagionale.

Sarà inoltre possibile attraverso streaming video assistere alla visione dell’incontro scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

Le probabili formazioni della diretta Lazio Atalanta vedono i bianconcelesti scendere in campo col 4-3-3 formato da Provedel tra i pali, difesa con Lazzari, Casale, Romagnoli e Hysaj a completare il quartetto. Il serbo Milinkovic-Savic, Cataldi e Vecino a centrocampo con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni nel tridente.

Risponde con il 3-4-2-1 l’Atalanta di Gasperini che piazza Musso in porta con davanti a sé Toloi, Djimsiti e il giovane Scalvini. Hateboer, De Roon, Koopmeiners e Ruggeri agiranno a centrocampo mentre Boga risiederà dietro le due punte nonché sorprese del campionato neroazzurro Lookman e Hojlund.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Lazio Atalanta vedono una partita che pende dalla parte dei biancocelesti. Snai offre a 2.35 la vittoria dei capitolini contro la quota 3.05 relativa all’Atalanta, pareggio a 3.45.

L’esito Gol è molto probabile stando ai bookmakers con 1.60 contro i 2.20 del No Gol ovvero nessuna o al massima una squadra in gol. L’Over2.5 invece è dato a 1.72, 1.97 l’esito opposto.

