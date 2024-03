Diretta/ Lazio Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 11 marzo 2024)

DIRETTA LAZIO BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi minuti al via della diretta di Lazio Bologna Primavera, cioè giusto il tempo per presentare i numeri stagionali di biancocelesti e rossoblù prima del via all’incontro odierno. Le ultime due vittorie consecutive hanno rilanciato la Lazio Primavera: in totale, i giovani capitolini hanno 41 punti in classifica grazie a undici vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte, con un positivo +4 nella voce della differenza reti, in virtù dei 31 gol segnati a fronte dei 27 invece al passivo per la Lazio.

La risposta del Bologna Primavera invece evidenzia notevoli difficoltà: per i giovani rossoblù la vittoria manca da due mesi (cinque sconfitte e tre pareggi) ed inoltre ci sono appena 20 punti complessivi in classifica, a causa di un ruolino di marcia formato da cinque vittorie, altrettanti pareggi e ben quattordici sconfitte; i gol segnati sono 29 e quelli al passivo invece ben 53, per cui c’è un disastroso -24 nella voce della differenza reti della Primavera del Bologna. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Lazio Bologna Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LAZIO BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Il campionato Primavera è esclusiva dell’emittente televisiva Sportitalia che ha nel canale 60 del digitale terrestre la propria casa, ergo sarà disponibile seguire la partita in chiaro. In alternativa ci sarà lo streaming live della partita sul sito ufficiale di Sportitalia.

LA PRESENTAZIONE

Immergiamoci nei campi giovanili in questa diretta di Lazio Bologna Primavera che varrà per la 25esima giornata di campionato e avrà il fischio di inizio fissato per oggi 11 marzo alle ore 15,00. La Lazio Primavera si trova attualmente al terzo posto in classifica, dimostrando una costante crescita nelle prestazioni. Con due vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro il Frosinone per 2-0.

Il Bologna Primavera invece si trova nella parte bassa della classifica, al penultimo posto. La squadra emiliana non ha vinto nelle ultime cinque giornate e ha ottenuto un pareggio 2-2 contro il Verona nell’ultima uscita. Sembra una partita già scritta ma com’è doveroso per deontologia professionale dobbiamo far parlare il campo.

DIRETTA LAZIO BOLOGNA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci ora alle probabili formazioni della diretta di Lazio Bologna Primavera con la speranza di trovare i protagonisti di questo match: Fernandes sarà il principale attaccante esterno designato per la Lazio. Dotato di grandi capacità realizzative, l’attaccante si distingue per il suo fisico da prima punta, abbinato a una solida tecnica di base.

In difesa per il Bologna, Amey sarà un elemento chiave. Capace di impostare il gioco dalla retroguardia, Amey è un difensore completo che sa rendersi pericoloso anche su palla inattiva. Ha dimostrato la sua abilità nel trovare il gol nell’ultima uscita, confermando che può essere una minaccia sia in fase difensiva che in quella offensiva.

LAZIO BOLOGNA PRIMAVERA, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo le quote della diretta di Lazio Bologna Primavera grazie al sito di Snai: il segno 1 che farebbe vincere i biancocelesti è fissato a 1,6 mentre il pareggio a 2 fisso. Il Bologna vincente invece a 2,5.

