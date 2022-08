DIRETTA/ Lazio Bologna video streaming tv: netto vantaggio capitolino nei precedenti

DIRETTA LAZIO BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Quali sono i precedenti della diretta di Lazio Bologna allo Stadio Olimpico di Roma? Si parla di 68 gare in Serie A, dunque senza considerare i match disputati in categorie inferiori. Sono 38 i successi dei biancocelesti, 19 i pari e solo 11 le vittorie dei felsinei. La Lazio è andata a segno 127 volte mentre il Bologna ne ha fatti 71. Lo scorso anno la squadra di Maurizio Sarri si impose 3-0. La gara fu sbloccata al minuto 13 da una rete di Ciro Immobile su calcio di rigore. Nella ripresa al 53esimo raddoppiava Zaccagni che scatenato metteva dieci minuti dopo la ciliegina sulla torta siglando la sua personalissima doppietta.

Arnautovic al Manchester United?/ Calciomercato news, Mihajlovic: "Non so se rimane"

Il Bologna non vince in casa dei biancocelsti dal marzo del 2012 a fronte di una partita molto particolare. Alla mezz’ora gli ospiti erano andati in avanti in doppio vantaggio grazie ai gol di Portanova e Diamanti. Alla fine del primo tempo la squadra di casa rimaneva in inferiorità numerica per un rosso diretto a Matuzalem. L’autogol di Rubin nella ripresa sembrava riaprire la contesa non fosse arrivato il rosso a Tata Gonzalez e il conseguente gol di Krhin. (Aggiornamento di Matteo Fantozzi)

Diretta/ Bologna Cosenza (risultato finale 1-0): passano i felsinei!

DIRETTA LAZIO BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Lazio e Bologna? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 1^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

LAZIO BOLOGNA: DEBUTTO ALL’OLIMPICO CON GOLEADA?

Lazio Bologna, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A. Mihajlovic sfida Sarri, per il tecnico serbo del Bologna quello contro la Lazio è sempre un emozionante incrocio col suo passato, come ha avuto anche modo di ripetere in conferenza stampa. Bologna che vorrebbe migliorare i campionati da tranquilla salvezza degli ultimi anni, con i felsinei che hanno però sempre gestito oculatamente le risorse a disposizione.

Arnautovic al Manchester United?/ Calciomercato news, il Bologna aspetta un rilancio

La Lazio si presenta rinnovata con Sarri che ha potuto contare sul mercato su 8 rinforzi e soprattutto sulla permanenza dei gioielli Milinkovic-Savic e Luis Alberto, fatto salvo sorprese in extremis nelle ultime due settimane di mercato. Ci saranno sicuramente in questa sfida coi felsinei in cui Sarri dovrà fare a meno solo dell’infortunato Pedro e dello squalificato Casale. Il 12 febbraio scorso la Lazio ha vinto 3-0 l’ultimo precedente casalingo contro il Bologna, che non passa in casa dei biancazzurri dall’1-3 dell’11 marzo 2012.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Bologna, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Risponderà il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA