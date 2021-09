Diretta/ Lazio Cagliari streaming video TV: Il ritorno di Mazzarri (Serie A)

DIRETTA LAZIO CAGLIARI: MAZZARRI MEDITA LA VENDETTA…

Lazio Cagliari, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie A. Match che segnerà il ritorno di Walter Mazzarri su una panchina di Serie A dopo una lunga assenza, dall’esonero subito al Torino il tecnico livornese non era più rientrato ed ora è chiamato a risollevare le sorti di un Cagliari che ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite di campionato. La bruciante rimonta subita contro il Genoa, da 2-0 a 2-3 in casa, ha persuaso la società a puntare su un nuovo allenatore, esonerando Semplici.

Momento difficile anche per la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da una doppia sconfitta: 2-0 a San Siro contro il Milan in campionato, ko di misura in Europa League a Istanbul contro un Galatasaray che ha sfruttato una clamorosa papera di Thomas Strakosha ma anche lo stato di forma di una squadra che non ha ancora assorbito gli schemi del nuovo tecnico. Lazio vincente nell’ultimo precedente in casa contro i sardi del 7 febbraio scorso, a decidere il match un gol di Ciro Immobile. Il Cagliari non espugna l’Olimpico biancocelesti dallo 0-1 del 28 ottobre 2009, da allora 10 sconfitte consecutive per i rossoblu in casa della Lazio.

DIRETTA LAZIO CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Cagliari sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CAGLIARI

Le probabili formazioni di Lazio Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Risponderà il Cagliari allenato da Walter Mazzarri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.



