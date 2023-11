DIRETTA/ Lazio Celtic streaming video tv: stasera sarà il quarto incrocio (Champions League, 28 novembre)

DIRETTA LAZIO CELTIC: I TESTA A TESTA

La diretta di Lazio Celtic ci presenta tre precedenti: il più recente ovviamente è quello disputato al Celtic Park lo scorso 4 ottobre, vinto dai biancocelesti che avevano rimontato con i gol di Matias Vecino e Pedro, quest’ultimo arrivato all’ultimo secondo per una vittoria che rimane preziosissima. Molto meno bene era andato il doppio confronto nel girone di Europa League 2019-2020: allenata da Simone Inzaghi, la Lazio aveva fallito la qualificazione anche in virtù di una doppia sconfitta che aveva incassato contro la squadra scozzese. In entrambi i casi era finita 2-1 in favore del Celtic.

La partita dello stadio Olimpico era stata disputata al ritorno (inizio novembre), ed era stato anche in questo caso un ribaltone ma appunto con successo biancoverde. Al gol di Ciro Immobile, arrivato al 7’minuto di gioco, il Celtic aveva risposto nel finale di primo tempo con James Forrest e poi al 95’ un destro di Olivier Ntcham, visto anche nel nostro campionato con la maglia del Genoa, aveva regalato alla squadra di Neil Lennon un’insperata vittoria. Vedremo come andranno le cose questa sera nella partita che potrebbe regalare alla Lazio la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO CELTIC STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Celtic sarà visibile esclusivamente per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Lazio Celtic, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

LAZIO CELTIC: OCCASIONE PER I CAPITOLINI

Lazio Celtic, diretta allo stadio “Olimpico” di Roma, si giocherà alle ore 18.45 di martedì 28 novembre 2023, per la quinta giornata del girone E di Champions League. Un raggruppamento apertissimo che vede ancora tre formazioni in lotta per la qualificazione: al momento, infatti, Atletico Madrid in vetta con otto punti, Lazio in ritardo di una lunghezza, Feyenoord a quota sei mentre gli scozzesi hanno inanellato un solo punto contro l’Atletico Madrid. Ciò significa che un successo odierno della formazione di Sarri sarebbe fondamentale visto che, abbinato alla vittoria spagnola in Olanda, garantirebbe il passaggio del turno con una giornata di anticipo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CELTIC

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Lazio Celtic, in programma alle ore 18.45 allo stadio “Olimpico” di Roma. I padroni di casa allenati da Maurizio Sarri dovranno rinunciare allo squalificato Vecino oltre agli infortunati Casale, Romagnoli e Zaccagni. Situazione, quindi, di emergenza in difesa dove saranno confermati Gila e Patric al centro. Nel tridente ballottaggio tra Pedro e Isaksen. Gli scozzesi, invece, proporranno Hart tra i pali e Furuhashi come terminale offensivo.

LAZIO CELTIC: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Lazio Celtic in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti per la vittoria i bianco-celesti, infatti il segno 1 è quotato a 1.55, mentre poi si sale a quota 4.25 per il segno X in caso di pareggio e a 5.70 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la squadra scozzese.

