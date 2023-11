DIRETTA/ Lazio Celtic Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (28 novembre 2023)

DIRETTA LAZIO CELTIC PRIMAVERA (RISULTATO 0-0: SI GIOCA

La diretta di Lazio Celtic Primavera inizierà fra pochissimo: negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio, ricordiamo le (brutte) statistiche dei biancocelesti e dei loro rivali scozzesi nel girone E della Youth League dopo le precedenti quattro giornate della manifestazione, che vede entrambe le squadre già eliminate. La Lazio Primavera vanta appena 2 punti in classifica, che sono stati frutto evidentemente di altrettanti pareggi e due sconfitte, un cammino decisamente negativo confermato anche da una differenza reti che è per forza di cose ben sotto lo zero (-4), perché i gol segnati sono quattro ma quelli subiti invece otto.

Magrissima consolazione è costituita dal fatto che facciano ancora peggio i pari età del Celtic, che hanno appena un punto dopo le prime quattro giornate, ultimo posto in classifica dovuto a un pareggio e ben tre sconfitte per i giovani scozzesi, mentre la differenza reti del Celtic è un -9 davvero pessimo, frutto di appena un gol segnato e di ben dieci invece già al passivo. Adesso però le statistiche hanno importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Lazio Celtic Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LAZIO CELTIC PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Celtic Primavera sarà garantita sui canali della televisione satellitare, che per questa stagione trasmette le partite di Youth League delle squadre italiane: gli abbonati a Sky Sport avranno quindi a disposizione anche il servizio di diretta streaming video di Lazio Celtic Primavera, grazie all’applicazione Sky Go.

LAZIO CELTIC PRIMAVERA: PARTITA ORMAI INUTILE

Lazio Celtic Primavera, diretta dall’arbitro andorrano Antoine Paul Chiaramonti presso lo stadio Fersini di Formello, quindi nel centro d’allenamento della Lazio, si giocherà alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, martedì 28 novembre 2023, per la quinta giornata della Uefa Youth League 2023-2024. Siamo nel girone E della massima competizione giovanile continentale per club e la diretta di Lazio Celtic Primavera purtroppo sarà di fatto una partita inutile tra le due formazioni già eliminate di questo girone, dal momento che i giovani biancocelesti hanno solamente 2 punti ma il Celtic fa ancora peggio, perché è ultimo a quota 1.

Evidentemente l’andata in Scozia terminò con un pareggio nella seconda giornata, poi la Lazio ha ottenuto l’altro punto in Olanda ma è stata eliminata perdendo in casa col Feyenoord. Oggi dunque ci sono almeno due obiettivi di consolazione da raggiungere: ottenere finalmente un risultato positivo in casa (è l’ultima occasione) e blindare il terzo posto, che sarebbe certo con una vittoria. In Youth League non serve a nulla, ma almeno la Lazio Primavera eviterebbe l’ultimo posto, che andrebbe appunto agli scozzesi. Sarà comunque un’utile occasione di confronto internazionale, anche se certamente la diretta di Lazio Celtic Primavera non passerà alla storia…

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CELTIC PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Lazio Celtic Primavera. Nel modulo 4-3-3 di Stefano Sanderra dovremmo vedere Magro in porta, davanti a lui Ruggeri e Dutu come difensori centrali più Bedini e Milani che dovrebbero essere i terzini; a centrocampo Nazzaro contende la maglia a Bordon per completare il reparto a tre con Di Tommaso e Napolitano. Per quanto riguarda il tridente offensivo della Lazio, Diego Gonzalez e Sulejmani si contendono il ruolo di centravanti; come esterni invece Tredicine insidia Sana Fernandes a sinistra, mentre Yordanov è sicuramente il favorito a destra.

Tutto questo tenendo conto che di fatto è un’amichevole, quindi potrebbero esserci delle sorprese, discorso che vale naturalmente anche per gli ospiti del Celtic. Indicativamente, schieriamo comunque i giovani scozzesi con un modulo 3-4-2-1 che prevede McLean in porta, protetto dai tre difensori Bonetig, Agbare e Robertson; a centrocampo invece la linea a quattro potrebbe essere composta da Dede, Carse, Ure e Frame; infine, Vata e Kelly potrebbero agire sulla trequarti, a supporto del centravanti Dobbie.











