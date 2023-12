DIRETTA CELTIC FEYENOORD/ Video streaming tv: 53 anni fa questo match fu una finale (13 dicembre 2023)

DIRETTA CELTIC FEYENOORD: I TESTA A TESTA

Siamo arrivati alla diretta di Celtic Feyenoord, sfida che ormai non ha più nulla da dire nel gruppo E di Champions League. Un discorso che possiamo fare è comunque quello legato ai precedenti, perché ne troviamo due: la partita di andata al De Kuip era stata incredibile, il Celtic aveva chiuso in nove per le espulsioni di Gustaf Lagerbielke e Odin Thiago Holm e al Feyenoord erano stati annullati due gol, ma era comunque arrivato un 2-0 firmato da Calvin Stengs, nel recupero del primo tempo, e Alireza Jahanbakhsh al 76’ minuto, una vittoria che per quello che si era visto in campo era stata nettamente meritata dalla squadra olandese.

Altra vittoria del Feyenoord nel maggio 1970, e che vittoria: a San Siro, questa squadra era stata la prima olandese di sempre a vincere la Coppa dei Campioni. Il Celtic, campione tre anni prima, era stato battuto ai tempi supplementari: era il Feyenoord del leggendario Ernst Happel che, sotto alla mezz’ora per effetto del gol di Tommy Gemmell, aveva pareggiato dopo pochi secondi con Rinus Israel e poi aveva vinto la partita tre minuti prima che venisse decretato il replay (all’epoca non esistevano ancora i rigori), grazie al destro del centravanti svedese Ove Kindvall. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CELTIC FEYENOORD STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

CELTIC FEYENOORD: SENZA OBIETTIVI

Celtic Feyenoord, in diretta alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, mercoledì 13 dicembre 2023, si giocherà naturalmente allo stadio Celtic Park di Glasgow per la sesta e ultima giornata del girone E di Champions League. Verso la diretta di Celtic Feyenoord, possiamo dire che la notizia migliore per i tifosi della Lazio sia il fatto che potranno disinteressarsi di quanto succederà in Scozia, perché i padroni di casa e gli ospiti olandesi sono già eliminati entrambi, a favore naturalmente dei biancocelesti e dell’Atletico Madrid, che invece si giocheranno il primato.

Per di più, non ci sarà in ballo nemmeno il terzo posto, perché il Feyenoord perdendo contro gli spagnoli ha visto finire le proprie speranze in Champions ma ha comunque 6 punti al proprio attivo, mentre il Celtic ha raccolto un solo punto nelle prime cinque giornate e perdendo due settimane fa all’Olimpico ha detto addio anche alla possibilità di passare in Europa League. Sarà dunque di fatto un’amichevole, pur con soldi e punti per il ranking in palio, che cercheranno di nobilitare questa partita che nel 1970 fu la finale di Coppa dei Campioni vinta dagli olandesi a San Siro: stavolta in palio ci sarà infinitamente di meno, sarà almeno divertente la diretta di Celtic Feyenoord?

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC FEYENOORD

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Celtic Feyenoord. Brendan Rodgers potrebbe congedarsi dall’Europa con un modulo 4-3-3 che potrebbe prevedere Hart in porta, protetto dai quattro difensori A. Johnston, Phillips, Scales e Taylor; a centrocampo invece i tre titolari per il Celtic potrebbero essere O’Riley, Iwata e McGregor; infine, il tridente offensivo scozzese potrebbe prevedere M. Johnston e Palma ai fianchi del centravanti Oh.

Naturalmente il dubbio riguarda l’eventuale turnover per una partita di fatto inutile, questione che tocca ovviamente anche le mosse di Arne Slot per il suo Feyenoord, che proviamo comunque a schierare con un modulo 4-2-1-3 nel quale indichiamo Geertruida, Trauner, Hancko e Lopez nella difesa a quattro davanti al portiere Bijow; in mediana Timber e Wieffer potrebbero essere i due titolari, così come Milano sulla trequarti a supporto del tridente offensivo, che ipotizziamo con titolari Minteh, Gimenez e Ivanusec.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Celtic Feyenoord secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono leggermente favoriti gli ospiti e di conseguenza il segno 2 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,65 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria del Celtic varrebbe 3,05 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.











