Diretta/ Lazio Club Brugge (Champions League) streaming video tv: l’ora della verità

DIRETTA LAZIO CLUB BRUGGE: SFIDA NON SCONTATA!

Lazio Club Brugge, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, in programma martedì 8 dicembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. L’ora della verità per entrambe le compagini che, visti gli sviluppi di classifica, si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale in questa ultima sfida. La Lazio con 2 punti di vantaggio e l’1-1 dell’andata può puntare a due risultati su tre, con la vittoria nella Capitale i belgi sarebbero invece sicuri del passaggio del turno. Nell’andata in Belgio a causa dell’emergenza Covid la Lazio si presentò con gli uomini contati, solo 12 effettivi della rosa disponibili, ma riuscì a strappare un risultato positivo potenzialmente decisivo nell’economia del girone, anche se ai biancazzurri servirà un ultimo passo, dopo aver già battuto in casa in questa Champions League il Borussia Dortmund e lo Zenit San Pietroburgo. La squadra di Inzaghi si presenta imbattuta in Champions League all’appuntamento e, pur soffrendo, domenica scorsa ha ottenuto una fondamentale vittoria in casa dello Spezia. Bene in campionato anche il Bruges che battendo il St. Truiden in casa si è mantenuto a -1 dalla capolista Genk.

DIRETTA LAZIO CLUB BRUGGE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Lazio Club Brugge sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CLUB BRUGGE

Le probabili formazioni di Lazio Club Brugge, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Simone Inzaghi con un 3-5-2: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Gli ospiti guidati in panchina da Philippe Clement schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Mignolet; Kossounou, Mechele, Mata; Sobol, Rits, Vanaken, Vormer; Okereke, Lang, De Ketelaere.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote fissare le le scommesse sul match di UEFA Champions League tra Lazio e Club Brugge queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.70, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.90 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.75.



