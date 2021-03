DIRETTA/ Lazio Crotone streaming video tv: la breve storia del match

DIRETTA LAZIO CROTONE: TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta della serie A di Lazio Crotone, ci pare utile andare a controllare anche lo storico che unisce i due club, oggi in campo per la 27^ giornata: pure se i dati a nostra disposizione sono davvero pochi. Tabella alla mano possiamo parlare oggi di soli cinque testa a testa ufficiali, occorsi dal 2016 a oggi e sempre per il campionato di Serie A: ci riferimento dunque a quando gli squali sono riusciti a mettersi in luce nella prima serie. Il bilancio complessivo che ne ricaviamo ci racconta di ben tre successi dei capitolini e una sola affermazione dei rossoblu, come anche a un pari. Aggiungiamo che l’ultimo testa a testa segnato tra Lazio e Crotone risale chiaramente al turno di andata della stagione di Serie A ancora in corso: allora nell’ottava giornata fu successo in trasferta per i biancocelesti per 2-0, grazie ai gol di Immobile e Correa. (agg Michela Colombo)

DIRETTA LAZIO CROTONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Crotone sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

DIRETTA LAZIO CROTONE: COSMI CONTRO I SUOI “NEMICI” LAZIALI

Lazio Crotone, in diretta venerdì 12 marzio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A. Inzaghi prova a voltare pagina dopo il periodo più duro della stagione, le sconfitte contro Inter, Bayern Monaco e Juventus hanno allontanato la formazione biancazzurra dai sogni di Champions, sia per l’edizione in corso sia in chiave qualificazione alla prossima stagione. Ma ora il calendario si farà meno aspro e con la partita col Toro da recuperare (o nel migliore dei casi vinta a tavolino) non è ancora tutto perduto dal quarto posto. Bisognerà però provare a tornare subito alla vittoria contro un Crotone affamato di punti e che, battendo 4-2 il Toro ha dimostrato di credere ancora nella salvezza.

In panchina mancherà Serse Cosmi, squalificato, per quanto riguarda la Lazio probabile turn over con il ritorno di Strakosha in porta, Radu in difesa e uno tra Cataldi ed Escalante che potrebbe dar riposo a Leiva. Prima del match Ciro Immobile sarà premiato, mostrando la Scarpa d’Oro come miglior cannoniere europeo nella stagione 2019/20 ricevuta mercoledì scorso in Campidoglio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CROTONE

Le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Crotone allo stadio Olimpico. I padroni di casa allenati da Simone Inzaghi scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Serse Cosmi con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Cordaz; Cuomo, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Reca; Ounas, Simy, Messias.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Lazio e Crotone, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.28 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 5.75 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 10.00 volte la posta scommessa.



