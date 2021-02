Diretta/ Lazio Empoli (Primavera) streaming video e tv: prova dopo la Coppa

Lazio Empoli, in diretta dal campo Fersini del Lazio Training Center di Formello, in programma mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato Primavera 1. Prova per i biancazzurri dopo la Coppa Italia: le sconfitte contro Milan e Juventus avevano fatto vacillare le certezze dei ragazzi allenati da Leonardo Menichini, ma il successo ottenuto in Coppa contro l’Atalanta, 1-3 inflitto a domicilio ai bergamaschi nell’ultima partita ufficiale disputata dalla Lazio, ha stravolto di nuovo la situazione. La Lazio punta ai play off e a crescere nella forma in una fase cruciale che vedrà i capitolini impegnati anche nella UEFA Youth League contro il Borussia Monchengladbach. L’Empoli però sarà un avversario difficile, con l’ultima vittoria contro la Fiorentina gli azzurri hanno appaiato proprio la Lazio in classifica a quota 9 punti e la sfida potrebbe essere una sorta di spareggio per determinare la squadra in grado di rincorrere il sesto posto e la zona play off.

DIRETTA LAZIO EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Empoli Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Empoli Primavera al campo Fersini del Lazio Training Center di Formello. I padroni di casa allenati da Leonardo Menichini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Furlanetto; Novella, Adeagbo, Vavro, T. Marino; Bertini, Franco, A. Marino; Czyz; Castigliani, Nimmermeer. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Antonio Buscè con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Pratelli; Martini, Rizza, Fradella, Belardunelli; Degli Innocenti, Sidibe, Simic; Baldanzi; Lipari, Ekong.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Lazio Empoli Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.20 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.15 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.35 volte l’importo scommesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA