Diretta/ Lazio Empoli streaming video tv: Sarri cerca la tripletta (Serie A)

DIRETTA LAZIO EMPOLI: OCCHIO AD ANDREAZZOLI!

Lazio Empoli, in diretta giovedì 6 gennaio 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Si affrontano due squadre che hanno chiuso bene il 2021. Due vittorie per la Lazio contro Genoa e Venezia che hanno rianimato una classifica deficitaria, in questo campionato i biancazzurri non hanno mai centrato tre vittorie consecutive e proveranno a mantenere viva la serie positiva contro un avversario brillante.

L’Empoli è stato infatti la rivelazione del girone d’andata, 27 punti e un gioco spumeggiante che ha divertito chi ha potuto osservare le partite dei toscani, anche se l’anno si è chiuso con un poker interno incassato contro il Milan. All’andata la Lazio ha vinto in rimonta espugnando col risultato di 1-3 lo stadio Castellani, mentre il 7 febbraio 2019 i biancazzurri hanno vinto 1-0 l’ultimo precedente interno contro i toscani che a Roma in Serie A non hanno mai vinto, ottenendo l’ultimo risultato utile con lo 0-0 del 15 settembre 2007.

DIRETTA LAZIO EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Lazio Empoli di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Empoli, match che andrà in scena all’Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Risponderà l’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Vicario; Parisi, Tonelli, Luperto, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Empoli all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



