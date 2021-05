Diretta/ Lazio Fiorentina (Primavera) streaming video tv: replay della finale

DIRETTA LAZIO FIORENTINA PRIMAVERA: SARÀ RIVINCITA?

Lazio Fiorentina, in diretta lunedì 3 maggio 2021 alle ore 17.00 presso il Campo Mirko Fersini, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Replay della finale di Coppa Italia andata in scena mercoledì scorso: ad alzare il trofeo al cielo grazie alla doppietta di Spalluto sono stati i viola, ormai specialisti della competizione. La Lazio ha accorciato le distanze con una splendida punizione di Bertini, che era andato a segno anche nel derby impedendo alla Roma di conquistare la vittoria.

DIRETTA/ Atalanta Bologna Primavera video streaming tv: i precedenti sono 14

La Lazio però dovrà lottare ancora per conquistare la salvezza guardandosi sempre le spalle dal Torino, per evitare il penultimo posto che significherebbe retrocessione diretta nel campionato Primavera 2. La finale allo stadio Ennio Tardini di Parma è stata equilibrata anche se i viola hanno capitalizzato il migliore approccio alla partita: i viola non hanno ancora messo da parte le speranze di un finale di campionato in crescendo che possa consentire loro di prendersi un posto nei play off, anche se la corsa ai primi 6 posti ha visto la media alzarsi nelle ultime giornate di questo girone di ritorno.

Diretta/ Genoa Cagliari Primavera (risultato finale 0-0): Agostino-Ciocci sugli scudi

DIRETTA LAZIO FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Fiorentina Primavera presso il Campo Fersini. I padroni di casa allenati da Leonardo Menichini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Furlanetto; Novella, Adeagbo, Armini, Floriani Mussolini; Bertini, Franco, A. Marino; Czyz; Castigliani, Raul Moro. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Brancolini, Gentile, Pierozzi, Chiti, Fiorini, Frison, Milani, Corradini, Munteanu, Di Stefano, Spalluto.

DIRETTA/ Empoli Milan Primavera (risultato finale 1-1): Belardinelli firma il pari!

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Lazio Fiorentina Primavera dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 2.90, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.80 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA