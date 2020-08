Diretta Lazio Fiori Barp Mas/ Streaming video tv: seconda amichevole per Inzaghi

Lazio Fiori Barp Mas si gioca alle ore 17:00 di domenica 30 agosto: si tratta della seconda amichevole estiva per i biancocelesti, che come di consueto si sono radunati ad Auronzo di Cadore per preparare la stagione che verrà. Dopo aver sfidato la Triestina, l’avversaria di oggi è una formazione locale: fa capo appunto a Mas, frazione del comune di Sedico in provincia di Belluno, e gioca nel campionato di Prima Categoria. Evidente la differenza sul terreno di gioco, ma è inevitabile che sia così: in questo momento Simone Inzaghi deve soprattutto pensare ai carichi di lavoro e a valutare alcuni elementi della rosa che potrebbero fare le valigie, allo stesso tempo individuando la possibilità di acquistare altri giocatori. Ora ci mettiamo in attesa della diretta di Lazio Fiori Barp Mas; aspettando che l’amichevole prenda il via possiamo ipotizzare quale potrebbe essere l’undici di partenza dell’allenatore biancoceleste, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Fiori Barp Mas, come tutte le altre amichevoli estive dei biancocelesti, sarà trasmessa da Lazio Style Channel: trovate il canale al numero 233 del decoder di Sky e dunque solo gli abbonati potranno assistere a questa sfida. In assenza di un televisore ci sarà poi la possibilità di seguire le immagini da Auronzo con il servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORI BARP MAS

Proviamo allora a ipotizzare le decisioni di Simone Inzaghi per Lazio Fiori Barp Mas, tenendo conto del fatto che l’obiettivo sarà chiaramente quello di testare tutta la rosa a disposizione. Pepe Reina potrebbe essere già in campo, anche se verosimilmente può giocare il secondo tempo: spazio allora a Guerrieri, davanti a lui i giovani Armini e Jorge Silva possono agire insieme a Vavro che sarebbe il leader del reparto almeno come esperienza. A centrocampo, potenziali titolari sono Djavan Anderson e Jordan Lukaku come esterni; in mezzo al campo potrebbe essere provato Cataldi (se avrà recuperato) che sarà stretto tra due mezzali che potrebbero essere Parolo e Sergej Milinkovic-Savic. Davanti, Adekanye cerca spazio: può ovviamente essere una scelta anche per valutarne i progressi, se Immobile e Caicedo dovessero partire dalla panchina attenzione alla soluzione con i due trequartisti, uno dei quali sarebbe eventualmente André Anderson.

