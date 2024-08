DIRETTA LAZIO FROSINONE: ALTRA AMICHEVOLE PER LA TRUPPA DI MARCO BARONI

Nuovo test amichevole per la squadra allenata da Marco Baroni, atteso dalla diretta Lazio Frosinone, a partire dalla ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 3 agosto. Il programma in questi giorni è intenso, considerando che pochi giorni fa c’era stata la precedente amichevole vinta 3-0 a Rostock, in Germania, contro l’Hansa. Oggi i biancocelesti sfidano la squadra ciociara, che si appresta ad affrontare il campionato di Serie B dopo la retrocessione con l’obiettivo di tornare subito in Serie A.

I capitolini arrivano alla diretta di Lazio Frosinone dopo i successi estivi contro la selezione dell’Auronzo di Cadore nel ritorno sotto le Tre Cime di Lavaredo, Trapani e proprio Hansa Rostock, oltre al pareggio contro la Triestina. Ma torniamo alla diretta di Lazio Frosinone, un test senza dubbio interessante per la compagine guidata da Baroni che se la vedrà contro una squadra motivatissima e pronta a vendere a caro prezzo la propria pelle, benché si tratti solo di un’amichevole. Tutti elementi che possono rendere ancora più affascinante scoprire il verdetto della diretta Lazio Frosinone.

COME VEDERE LA DIRETTA LAZIO FROSINONE IN STREAMING VIDEO TV

Parliamo di un’amichevole precampionato interessante per la Lazio, che giocherà in casa del Frosinone allo Stirpe. Grande curiosità da parte delle rispettive tifoserie di vedere all’opera i propri beniamini, con la possibilità di seguire la diretta Lazio Frosinone in streaming video. Le due società potranno comunque fornire aggiornamenti e notizie vari con le loro pagine ufficiali sui social network e tramite i rispettivi siti Internet. Mentre la diretta tv di Lazio Frosinone sarà disponibile su DAZN e in differita su Lazio Style Channel (numero 233 di Sky. In streaming su DAZN e www.sslazio.it (in pay per view).

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FROSINONE IN STREAMING VIDEO TV

Dando alcuni cenni pure sulle probabili formazioni verso la diretta Lazio Frosinone, dobbiamo segnalare che il nuovo allenatore Marco Baroni continuerà a fare qualche esperimento in questo pre-campionato. Dunque, andiamo a leggere le probabili formazioni di Lazio Frosinone, coi capitolini in campo col 4-3-3 con il seguente schieramento: Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Rovella, Guendouzi; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni.

Il Frosinone dovrebbe rispondere con 4-2-3-1 con Cerofolini; Evan, Cittadini, Marchizza, Brescianini; Vural, Gelli; Canotto, Distefano, Kvernadze; Ambrosino. La parola al campo per la diretta di Lazio Frosinone.