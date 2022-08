Diretta Lazio Inter/ Streaming video e tv: risultato e probabili formazioni (Serie A)

DIRETTA LAZIO INTER: TERZA GIORNATA DI SERIE A, SFIDA SPECIALE PER INZAGHI

La diretta Lazio Inter, è in programma venerdì 26 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A. Inzaghi sfida il suo passato, 20 anni tra calciatore e allenatore alla Lazio ma l’anno scorso il tecnico piacentino ha iniziato una nuova storia, vincendo due trofei in nerazzurro ma mancando d’un soffio lo Scudetto. Il nuovo campionato è iniziato con 6 punti conquistati contro Lecce e Spezia, con quello di Roma primo esame di un certo spessore per l’Inter.

La Lazio dopo aver battuto il Bologna all’esordio ha pareggiato 0-0 un match difficile in casa del Torino, mettendo in mostra una difesa maggiormente solida ma anche un attacco incapace di sfruttare le occasioni avute, con Sarri che potrebbe reinserire per l’occasione Pedro nel tridente offensivo. Il 16 ottobre 2021 Lazio vincente 3-1 nell’ultimo precedente contro l’Inter, il 20 ottobre 2018 ultimo successo interista all’Olimpico biancazzurro con un rotondo 0-3.

COME VEDERE LA PARTITA DIRETTA LAZIO INTER STREAMING VIDEO TV

La diretta Lazio Inter non sarà una di quelle che per questa 3^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Lazio Inter sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

Le probabili formazioni della diretta Lazio Inter, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Lukaku.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LAZIO INTER

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.

