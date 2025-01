DIRETTA LAZIO JUVENTUS PRIMAVERA, POKER BIANCONERO

Se i biancocelesti sono in crisi di risultati, i bianconeri possono contare su un ottimo stato di forma. La diretta Lazio Juventus Primavera si disputerà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 11:00 e sarà senz’altro interessante. La Lazio ha vinto per l’ultima volta contro il Bologna il 15 dicembre, risultato 2-0. Nei successivi tre incontri sono arrivati invece due pareggi con Cesena e Milan, intervallate dalla sconfitta in casa contro il Sassuolo per 1-0.

D’altro canto la Juventus ha passato un periodo complicato, almeno fino al 15 dicembre quando è arrivata la vittoria contro il Milan. Da quel momento in poi, i bianconeri hanno solo vinto: 1-0 al Cagliari, 3-2 all’Atalanta e un altro 3-2 contro l’Inter.

DOVE VEDERE DIRETTA LAZIO JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Dove vedere la diretta Lazio Juventus Primavera? Ci sono buone notizie dato che sarà visibile gratuitamente su Sportitalia (canale 60). La diretta streaming invece è disponibile o sull’app o sul sito.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS PRIMAVERA

La Lazio Primavera giocherà con il modulo 3-5-2 con Renzetti protetto da Zazza, Bordon e Petta. Agiranno da esterni Ferrari e Milani con Di Tommaso e Nazzaro mezzali più Pinelli in cabina di regia. In attacco il tandem Sulejmani-Serra.

La Juventus invece predilige l’assetto tattico 4-2-3-1 con Zelezny in porta, difeso dal quartetto Savio, Martinez, Verde e Pagnucco. In mediana spazio a Mazur e Boufandar mentre sulla trequarti Florea-Di Blase-Biliboc. Unica punta Vacca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LAZIO JUVENTUS PRIMAVERA

Parte favorita la Lazio Primavera a quota 2.10 contro il successo bianconero della Juventus a 3. Il segno X è a 3.50. Gol, vale a dire almeno una rete per parte, e No Gol rispettivamente a 1.65 e 2.05.

